Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» проводит набор юношей и девушек 2010-2017 годов рождения 22.01.2023 Реклама

Регбийный клуб «Фаворит» проводит набор молодёжи 2010-2017 годов рождения — юношей и девушек. Клуб предоставляет тренировочную форму, обеспечивает тренировки и участие во всероссийских турнирах бесплатно. Все тренировки проходят в Зеленограде.

АНО «РК Фаворит» с 2020 года:

  • неизменный чемпион первенства Москвы среди спортивных школ во всех возрастных группах с 2010 г. р. и младше
  • обладатель Открытого кубка Москвы по регби
  • чемпионы и призеры всех значимых всероссийских и межрегиональных детско-юношеских соревнований по регби

Тренерский штаб:

  • опытные специалисты, имеющие большой тренерский опыт
  • действующие профессиональные игроки, выступающие за сборную России по регби

Клуб обеспечивает:

  • бесплатное участие воспитанников 10 лет и старше в иногородних турнирах не менее 3 раз в год
  • игровую форму для всех игроков
  • для игроков с 10 лет — индивидуальная тренировочная летняя и зимняя форма
  • бесплатные тренировки по индивидуальным программам для разных возрастных групп (включая занятия в бассейне, борцовском зале и т. д.)

Для записи в клуб: звоните по телефону 8-903-132-66-81

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Метки:
регби, кружки и секции, спортивный клуб
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