Зеленоградский клуб бокса «Раунд» приглашает взрослых и детей. Как он работает, что внутри, и почему бокс — это здорово и полезно 08.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Бокс — это вид спорта, в котором надо молниеносно думать, анализировать. принимать решения, концентрироваться, держать удар. Это отличный способ сбросить эмоциональное напряжение и лишний вес, научиться самообороне и обрести уверенность и спокойствие.

Клуб бокса «Раунд» находится в географическом центре города — у станции Крюково. Он занимает просторное помещение на третьем этаже торгового центра «Зеленоградский». Здесь отличное новое оборудование, зеркала, всё необходимое для тренировок, спортивный инвентарь, чистота, исключительно доброжелательные отношения. Это единственный клуб в Зеленограде с двумя боксёрскими рингами.

Но главное, что тут работают профессионалы, неоднократные призёры и победители профессиональных соревнований и турниров по боксу — мастер спорта СССР Алексей Харлашин, мастер спорта России Сергей Миловацкий, кандидат в мастера спорта России Мария Харлашина. Такой тренерский состав уникален — это классическая школа бокса. А прийти на занятия в клуб может любой человек — дети с восьми лет, подростки, женщины, мужчины. Тренировки строятся профессионально и индивидуально, с учетом возможностей и мотивации занимающегося. Запись на групповые и индивидуальные занятия открыта, но надо спешить — количество мест ограничено.

Почему бокс хорош для женщин и детей

— У нас на фитнес-боксе много девушек, — рассказывает управляющая и тренер клуба «Раунд» Мария Харлашина. — Почему-то считается, что бокс только для мужчин, что это грубо, тупо и неэстетично. Между тем, в боксе задействованы все группы мышц (а не только руки, как ошибочно думают), тратится много калорий, быстро уходят лишние килограммы, фигура становится заметно лучше. Это и отличная психологическая разрядка — тренироваться на снарядах, с удовольствием, под музыку. Можно и в спарринг, это по желанию и возможностям. Вижу, как у женщин меняется настроение, они становятся более раскрепощёнными и уверенными в себе. У меня есть одна ученица, которая пришла в первый раз какая-то совсем грустная и замкнутая, под грузом своих проблем и комплексов. А сейчас, после нескольких лет тренировок, как будто все барьеры спали: улыбается, смеется, нашла здесь компанию. Занимаются у нас люди разного возраста, есть и юные, и зрелые — ограничений практически нет.

Детей в бокс чаще всего приводят родители. И, как правило, после каких-то возникших проблем с ровесниками. «Чтобы мог защититься, дать сдачи» — так они объясняют. Тренеры говорят, что многие дети, действительно, психологически не могут ударить человека. Стоит отметить, что здесь учат боксировать в зале и на ринге, но не драться на улице или в школе. И это умение можно использовать в жизни не для нападения, а для самообороны в крайнем случае. Но сам факт, само осознание того, что ты можешь дать отпор, умеешь уклоняться от ударов и нейтрализовать противника поставленным ударом — даёт ребёнку и подростку уверенность в себе, делает спокойнее и неуязвимее в общении с агрессивными сверстниками. И ещё, как всякий спорт, дисциплинирует.

— Кстати, есть и взрослые, которые не могут ударить не то что другого человека, а даже боксёрский мешок, — отмечает Мария. — И, случается, их отправляют к нам на тренировки психологи, к которым они обращаются со своими проблемами.

Бокс хорош еще и тем, что не требует особых затрат на инвентарь, форму и прочее, как в других видах спорта. Шорты, майка, шлем, перчатки, капа для защиты зубов — вот собственно и всё. И ещё боевой настрой.

Спортивные достижения и перспективы

В клубе есть отдельная секция для ребят, которые показывают хорошие результаты и нацелены на продвижение. Это стартовая площадка в профессиональный спорт. Тимур Нигматулин, Иван Трафимов, Тимур Туймасов, Владислав Полещук уже два года выезжают на различные всероссийские соревнования, выступая даже не от клуба «Раунд», а представляя на этих турнирах Зеленоград. Хотя в городе есть и муниципальные ФОКи, и другие частные клубы. Недавно ребятам присвоили 2-й юношеский разряд по боксу. И они могут двигаться дальше и строить спортивную карьеру.

В клуб «Раунд» приезжают на спарринги заслуженные тренеры России, мастера спорта по боксу. Побывал среди прочих и чемпион Олимпиады в Токио 2021 года Альберт Батыргазиев.

Мыслить наперёд и играть в шахматы


В боксе надо вычислять действия соперника — куда ударит, как уклониться от удара, куда бить. И делать это очень быстро. А это значит, что надо быть не только ловким и смелым, но и предельно сконцентрированным, внимательным и сообразительным. «В тебя летит удар — что делать? Мыслить наперёд!» — говорит Мария Харлашина.

Неслучайно появился такой вид спорта как шахбокс. Это комбинация бокса и быстрых шахмат в чередующихся раундах: бой на ринге, затем шахматный турнир с тем же соперником. Побеждает тот, кто отправит соперника в нокаут или поставит ему мат. Такие бои, как и в классическом боксе, проходят в разных весовых категориях. Соревнования по шахбоксу проводятся уже лет двадцать, в России профильная Федерация создана в 2020 году. Тренеры клуба «Раунд» Алексей Харлашин и Сергей Миловацкий, а также воспитанница клуба Мария Макарова — чемпионы по шахбоксу Кубка Федерации в 2021—2024 годах. И в самом зеленоградском клубе бокса «Раунд» стоит шахматная доска — все посетители могут, что называется, потренировать мозги.

Как найти и записаться

Клуб бокса «Раунд»: Зеленоград, Привокзальная площадь, дом 1 (ТЦ «Зеленоградский», этаж 3). Рядом со станцией МЦД Зеленоград-Крюково (с неё можно выйти прямо к торговому центру по пешеходному мосту), на пересечении транспортных и пешеходных потоков. Возле торгового центра есть бесплатная уличная парковка. На третьем этаже ТЦ также работают салоны красоты, на первом — магазины и кафе. Так что можно, отведя ребенка на тренировку, провести время с пользой и приятно.

Запись по телефону: 8-999-809-97-92

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