Бокс — это вид спорта, в котором надо молниеносно думать, анализировать. принимать решения, концентрироваться, держать удар. Это отличный способ сбросить эмоциональное напряжение и лишний вес, научиться самообороне и обрести уверенность и спокойствие.

Клуб бокса «Раунд» находится в географическом центре города — у станции Крюково. Он занимает просторное помещение на третьем этаже торгового центра «Зеленоградский». Здесь отличное новое оборудование, зеркала, всё необходимое для тренировок, спортивный инвентарь, чистота, исключительно доброжелательные отношения. Это единственный клуб в Зеленограде с двумя боксёрскими рингами.

Но главное, что тут работают профессионалы, неоднократные призёры и победители профессиональных соревнований и турниров по боксу — мастер спорта СССР Алексей Харлашин, мастер спорта России Сергей Миловацкий, кандидат в мастера спорта России Мария Харлашина. Такой тренерский состав уникален — это классическая школа бокса. А прийти на занятия в клуб может любой человек — дети с восьми лет, подростки, женщины, мужчины. Тренировки строятся профессионально и индивидуально, с учетом возможностей и мотивации занимающегося. Запись на групповые и индивидуальные занятия открыта, но надо спешить — количество мест ограничено.