Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. 14.08.2025 Реклама АНО БК «АПЕЛЬСИН» ИНН:7735201563 erid:2Vtzqwo5Szd

Заботитесь о ментальном и физическом здоровье своего ребенка? Хотите, чтобы он рос сильным, ловким и уверенным в себе? Спорт — это инвестиция в его будущее!

Наши тренировки — это не просто физическая активность, это комплексный подход к развитию гармоничной личности вашего ребенка.

Программа детского фитнеса «Апельсин» — это специально разработанная система тренировок для детей 5-6 лет и 7-10 лет с учетом их возрастных особенностей и направленная на комплексное развитие физических и умственных способностей.

Тренировки рассчитаны как на подготовленных детей, так и на новичков. Занятия проходят в мини-группах до 8 человек.

В программу тренировок входят:

  • Занятия с фитболом
  • Занятия на степ-платформе
  • Нейрогимнастика
  • Игры с мячом
  • Стрейчинг

Расписание занятий:

Вторник, четверг

16:00-17:00 (5-6 лет)

17:00-18:00 (7-10 лет)

Суббота

12:00-13:00 (5-6 лет)

13:00-14:00 (7-10 лет)


Адрес площадки: ФОК «Радуга» (8-й микрорайон).

Тренировки проводятся на коммерческой основе, пробная тренировка — бесплатно!

Стоимость абонемента:

4 занятия в месяц (1 тренировка в неделю) — 3600 руб.

8 занятий в месяц (2 тренировки в неделю) — 5000 руб.

12 занятий в месяц (3 тренировки в неделю) — 6000 руб.

Запись в группы проходит через форму-анкету: t.me/Apelsin_bc.


По всем вопросам звоните администратору клуба Людмиле по телефону +7-962-957-77-19.
Реклама
Реклама
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Арбузный фестиваль на Зооферме «Шихово» — 9 и 10 августа Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Самокатчик сбил 95-летнюю женщину в 4-м микрорайоне — возбуждено уголовное дело Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Обломки беспилотника повредили дом в 15-м микрорайоне Новости
Квартира повреждена в доме в 22-м микрорайоне в результате падения обломков беспилотника Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
В окрестностях Зеленограда выпал крупный град. Ветер валит деревья. Один человек пострадал Новости
«Рыбоед» в Андреевке: вкусно, много и с доставкой Реклама
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру