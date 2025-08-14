Заботитесь о ментальном и физическом здоровье своего ребенка? Хотите, чтобы он рос сильным, ловким и уверенным в себе? Спорт — это инвестиция в его будущее!

Наши тренировки — это не просто физическая активность, это комплексный подход к развитию гармоничной личности вашего ребенка.

Программа детского фитнеса «Апельсин» — это специально разработанная система тренировок для детей 5-6 лет и 7-10 лет с учетом их возрастных особенностей и направленная на комплексное развитие физических и умственных способностей.

Тренировки рассчитаны как на подготовленных детей, так и на новичков. Занятия проходят в мини-группах до 8 человек.