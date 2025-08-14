Заботитесь о ментальном и физическом здоровье своего ребенка? Хотите, чтобы он рос сильным, ловким и уверенным в себе? Спорт — это инвестиция в его будущее!
Наши тренировки — это не просто физическая активность, это комплексный подход к развитию гармоничной личности вашего ребенка.
Программа детского фитнеса «Апельсин» — это специально разработанная система тренировок для детей 5-6 лет и 7-10 лет с учетом их возрастных особенностей и направленная на комплексное развитие физических и умственных способностей.
Тренировки рассчитаны как на подготовленных детей, так и на новичков. Занятия проходят в мини-группах до 8 человек.
- Занятия с фитболом
- Занятия на степ-платформе
- Нейрогимнастика
- Игры с мячом
- Стрейчинг
Расписание занятий:
Вторник, четверг
16:00-17:00 (5-6 лет)
17:00-18:00 (7-10 лет)
Суббота
12:00-13:00 (5-6 лет)
13:00-14:00 (7-10 лет)
Адрес площадки: ФОК «Радуга» (8-й микрорайон).
Тренировки проводятся на коммерческой основе, пробная тренировка — бесплатно!
Стоимость абонемента:
4 занятия в месяц (1 тренировка в неделю) — 3600 руб.
8 занятий в месяц (2 тренировки в неделю) — 5000 руб.
12 занятий в месяц (3 тренировки в неделю) — 6000 руб.
Запись в группы проходит через форму-анкету: t.me/Apelsin_bc.
По всем вопросам звоните администратору клуба Людмиле по телефону +7-962-957-77-19.