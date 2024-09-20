Другой ученик школы мюзикла, Илья Таткин (10 лет), также успешно прошёл кастинг и в зимой выступит в новом мюзикле, который ставит крупный медиахолдинг и подробности которого пока не разглашаются.



Репетиции идут полным ходом и нам было приятно получить отзывы об отличной танцевальной подготовки Ильи от хореографа проекта!



Это далеко не первый случай, когда ученики зеленоградской школы мюзикла проходят кастинги в крупные московские проекты. Напомним, что ученики Westend работают на Камерной сцене Большого театра России и в Московском театре оперетты.



Сейчас школа мюзикла открывает новый филиал в 4-м районе Зеленограда и приглашает в свою команду новых учеников. Филиал в 16-м районе также продолжает свою работу и пара-тройка мест для талантливых детей и взрослых там тоже есть)



Вокал, танцы, актерское мастерство, гитара, фортепиано, барабаны, акробатика, ораторское искусство — практически каждый найдет себе занятия по душе!



Телефон/WhatsApp: 8-499-444-33-57

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