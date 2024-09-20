«Зеленоградские школьники прошли кастинг в московский мюзикл» — объявляет школа мюзикла Westend 20.09.2024 Peклама ИП Антышев С.Г. ИHH:422311487190 еrid:2VSb5yZYgji

Совсем недавно школа мюзикла Westend из Зеленограда радостно объявила о том, что несколько её учеников успешно прошли кастинги в крупные московские мюзиклы.

Ненашева Катя (10 лет) прошла кастинг в мюзикл «Мечтатели» и уже дала премьеру на сцене Вегас сити холл!

Вот что пишут о мюзикле зрители: «Мюзикл „Мечтатели“ посетили 07.09.2024 с двумя детьми. Мюзикл оставил после себя только положительные эмоции.

В мюзикле интересная комбинация музыки, песен, танцев и воздушной гимнастики на лентах. Яркие и красочные декорации создают атмосферу волшебства и праздника. Все артисты большие молодцы, как взрослые, так и дети…».

Другой ученик школы мюзикла, Илья Таткин (10 лет), также успешно прошёл кастинг и в зимой выступит в новом мюзикле, который ставит крупный медиахолдинг и подробности которого пока не разглашаются.

Репетиции идут полным ходом и нам было приятно получить отзывы об отличной танцевальной подготовки Ильи от хореографа проекта!

Это далеко не первый случай, когда ученики зеленоградской школы мюзикла проходят кастинги в крупные московские проекты. Напомним, что ученики Westend работают на Камерной сцене Большого театра России и в Московском театре оперетты.

Сейчас школа мюзикла открывает новый филиал в 4-м районе Зеленограда и приглашает в свою команду новых учеников. Филиал в 16-м районе также продолжает свою работу и пара-тройка мест для талантливых детей и взрослых там тоже есть)

Вокал, танцы, актерское мастерство, гитара, фортепиано, барабаны, акробатика, ораторское искусство — практически каждый найдет себе занятия по душе!

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