Студия «Триумф» отметила своё трехлетие. Её название себя оправдало: за столь короткий срок здесь вырастили настоящих звёзд. Их можно будет увидеть и услышать 6 мая в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» — вход свободный для всех желающих. Старые и новые «песни о главном», высокая музыкальная культура, профессиональный звук и великолепные голоса — всё это в программе «И помнит мир спасённый».
Этот концерт — не просто сменяющие друг друга музыкальные номера, а незабываемое путешествие по страницам военной истории. В программе — любимые фронтовые песни и проникновенные военные композиции в исполнении талантливых вокалистов. Песни о войне сейчас поют буквально все подряд, но «Триумф» делает это исключительно бережно и по классическим канонам — это принцип работы студии. «Я с трепетом отношусь к этим произведениям, — говорит создатель и руководитель „Триумфа“, старший преподаватель эстрадно-джазового вокала Института современного искусства, блестящий вокалист Вадим Безменов. — Приходите с детьми: вместе мы будем чтить память героев и передавать эту священную память следующим поколениям».
Большинство концертных номеров из этой программы апробированы в этом году на международных и всероссийских конкурсах в лучших концертных залах. И получили очень высокую оценку жюри — Гран-при. Например, 23 апреля вокалистка студии Анна Коновалова представила Культурный центр «Зеленоград» на престижной ежегодной премии «Золотое яблочко» в Санкт-Петербурге. За её плечами уже немалый список побед на музыкальных конкурсах, а сейчас она выступила в легендарном БКЗ «Октябрьский» — одном из лучших концертных залов страны, вот уже полвека собирающем артистов России и всего мира. Анна успешно выступила и получила диплом победителя. Увидеть этот номер и насладиться голосом певицы можно будет 6 мая у нас в Зеленограде.
А накануне «Триумф» отметил свой день рождения. 18 апреля 2022 года Вадим Сергеевич Безменов начал работу в КЦ «Зеленоград» и создал студию эстрадно-джазового вокала. Ничего похожего и в жанре, и в уровне обучения в Зеленограде до того не было. В студии занимаются индивидуально, кроме вокала здесь преподают актерское мастерство, ансамбль, хореографию. Стремительное развитие всего за три года впечатляет: для тех, кто занимается музыкой, преподает и понимает сам процесс — это рекордные сроки и большая работа. «Триумф» выступал, среди прочих, в Государственном Кремлёвском Дворце, на главной сцене парка ВДНХ, участвовал в сотнях концертов. И, конечно, неизменно выступает в Зеленограде, в том числе на городских праздниках.
Студийцы сняли 87 профессиональных видео и клипов, поставили целый музыкальный спектакль «Кошки», получили 168 дипломов — Гран-при, лауреатов 1, 2 и 3 степени, многочисленные благодарности руководителю студии. А достижения создателя и руководителя «Триумфа» можно перечислять долго. Это не просто прекрасный певец («космический голос», говорят о нём слушатели) и преподаватель вокала, но и композитор, кандидат наук искусствоведения, участник международного ТВ-шоу «Голос», лауреат и обладатель гран-при международных фестивалей и конкурсов: «Musica Classica», «Стань Звездой», неделя Русской культуры в Испании и многих других.
Принципиальный момент работы студии «Триумф» — качество звука, аранжировки, звукозапись. Бэк-вокал и фонограммы прописываются в профессиональной студии, одновременно лучшие звукорежиссеры работают с живым концертным звуком.
Ученикам «Триумфа» — от 7 до 60 лет (каков диапазон!). Здесь преподают три суперпрофессионала: Вадим Безменов, Нонна Чхетиани, Татьяна Брагина. Нонна Сергеевна — доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства, член Союза театральных деятелей. Татьяна Анатольевна — талантливый хореограф со стажем работы в культурном центре «Зеленоград» более десяти лет.
Итак, триумф и концерт. Студия-«трёхлетка» молода, энергична и не собирается останавливаться на достигнутом — только вперёд и вверх.
В концертной программе 6 мая примут участие специальные гости: театр танца «Крылья» и ансамбль эстрадного танца «Галас» — уже известные и популярные творческие коллективы.