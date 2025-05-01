Итак, триумф и концерт. Студия-«трёхлетка» молода, энергична и не собирается останавливаться на достигнутом — только вперёд и вверх.

В концертной программе 6 мая примут участие специальные гости: театр танца «Крылья» и ансамбль эстрадного танца «Галас» — уже известные и популярные творческие коллективы.



