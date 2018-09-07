Занятия в Зеленоградской школе ирландского танца несут эстетическое удовольствие, наполняют позитивными эмоциями, развивают тело и музыкальный слух, тренируют силу воли, помогают улучшить фигуру и осанку. Полезны детям и взрослым.
Ирландские танцы — это сочетание кельтской эстетики, магии кружевных мелодий, задорных ритмов, идеально прямой осанки, а также совершенно ювелирной работы ног.
Записаться на занятия и узнать подробную информацию можно по телефону:
8(915)319-95-06
Первое занятие бесплатно.
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