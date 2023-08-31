Андрей учится в 10 классе. Каждый вечер после школы он садится за компьютер, а его мама недовольно восклицает: «Займись уже чем-нибудь полезным!». Она считает, что у Андрея нет хобби, поэтому он постоянно бездельничает и ему будет сложно поступить в институт.
Посоветовавшись с другими родителями, мама Андрея решила помочь ему найти увлечение, за которым бы Андрей проводил время с пользой.
Тогда мама стала записывать Андрея на курсы, связанные с компьютерной сферой: программирование, моделирование, графический дизайн и многие другие.
Сейчас Андрей безмерно благодарен маме: «Я учусь на 2 курсе университета, а также работаю системным администратором. Хочу сказать спасибо маме за то, что тогда она записала меня на IT-курсы ЦКО МИЭТ и я смог найти свою страсть».
Запись на занятия:
- на сайте mietcenter.ru
- Вконтакте
- по телефонам 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09.
Что стоит знать о ЦКО МИЭТ?
- Занятия в небольших группах (до 14 человек) обеспечат индивидуальный подход и комфортное обучение.
- Практика в приоритете! 80% времени уделяется практическим занятиям, что гарантирует глубокое понимание и навыки.
- По окончании курса выдается сертификат установленного образца от НИУ МИЭТ.
- Опытные преподаватели — профессионалы своего дела, готовые помочь каждому ребенку реализовать свой потенциал.
- В ЦКО МИЭТ гордятся каждым достижением учеников и стараются не только обучить ребят, но и помочь стать уверенными и креативными.
- 100% оплата (скидка 5%)
- Можно оплатить курс в рассрочку
- Оплата материнским капиталом
- Система скидок для многодетных семей, а также специальных категорий населения.
- Скидки за второй курс и последующие.
- Возможность оформления налогового вычета за обучение.
Учиться надо у тех, кто своим примером показывает конкретные результаты, а не просто на словах говорит о своих достижениях.
Этого правила ЦКО МИЭТ придерживается на протяжении всей работы.
Направления
Программирование:
- 7-10 лет — в Minecraft
- 11-13 лет — в Scratch
- 14+ лет — на C++ или Python
3D-моделирование:
- 7-10 лет — в Tinkercad
- 11-13 и 14+ лет — в Autodesk 3Ds Max и Blender
Разработка компьютерных игр:
- 7-10, 11-13 и 14+ лет — в Unity3D
Системное администрирование:
- 11+ лет
Графический дизайн:
- 11-13 и 14+ лет — в Adobe Photoshop
Создание сайтов:
- 11+ лет — на HTML5, CSS3, JS
Видеомонтаж:
- 11+ лет — в Adobe Premiere Pro, Sony Vegas
Инженерно-конструкторское:
- САПР Компас 3-Д.
Запись на занятия:
- на сайте mietcenter.ru
- Вконтакте
- по телефонам 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09.