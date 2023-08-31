Посоветовавшись с другими родителями, мама Андрея решила помочь ему найти увлечение, за которым бы Андрей проводил время с пользой.

Тогда мама стала записывать Андрея на курсы, связанные с компьютерной сферой: программирование, моделирование, графический дизайн и многие другие.

Сейчас Андрей безмерно благодарен маме: «Я учусь на 2 курсе университета, а также работаю системным администратором. Хочу сказать спасибо маме за то, что тогда она записала меня на IT-курсы ЦКО МИЭТ и я смог найти свою страсть».