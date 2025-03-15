Почему не нужно бояться биопсии? Что такое биопсия? Как проводится и какие виды бывают? На эти и другие вопросы отвечает заведующий отделением онкологии, врач онколог-маммолог, хирург-онколог, УЗИ-диагност Гордеев Евгений Викторович.