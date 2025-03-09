Заведующий отделением онкологии клиники «ЭстеДи» Евгений Гордеев начинает цикл просветительских лекций — сегодня говорим о биопсии 09.03.2025 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VtzqvXmzq5

Почему не нужно бояться биопсии? Что такое биопсия? Как проводится и какие виды бывают? На эти и другие вопросы отвечает заведующий отделением онкологии, врач онколог-маммолог, хирург-онколог, УЗИ-диагност Гордеев Евгений Викторович.

Гордеев Евгений Викторович проводит осмотры, консультирует как маммолог, онколог, выполняет узи молочных желез и регионарных лимфатических узлов.

По показаниям выполняет различные виды биопсий (тонкоигольную, трепан, CORE-биопсию) узлов и кист в молочных железах, образований щитовидной железы, лимфатических узлов, любых новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей.

Профессиональный стаж: с 2004 года.

Образование:

  • 2004 г. — ГОУ ВПО Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева
  • Сертификат по онкологии № 1177242870377, действителен до 29.12.2025 г.
  • Сертификат по ультразвуковой диагностике № 1177242870362, действителен до 03.12.2025 г.

Курсы повышения квалификации:

  • 2004-2005 гг. — интернатура по хирургии
  • 2005 г. — переподготовка по онкологии в МОНИКИ
  • 2008 г. — переподготовка по ультразвуковой диагностике
  • 2011 г. — курсы повышения квалификации по онкологии.

Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50

Адрес: улица Логвиненко, корпус 1515, семейный медицинский центр «ЭстеДи» в Зеленограде

Сайт: estedi.ru/mammologiya

Телеграм: t.me/Estedi1515

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