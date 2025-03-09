Почему не нужно бояться биопсии? Что такое биопсия? Как проводится и какие виды бывают? На эти и другие вопросы отвечает заведующий отделением онкологии, врач онколог-маммолог, хирург-онколог, УЗИ-диагност Гордеев Евгений Викторович.
Гордеев Евгений Викторович проводит осмотры, консультирует как маммолог, онколог, выполняет узи молочных желез и регионарных лимфатических узлов.
По показаниям выполняет различные виды биопсий (тонкоигольную, трепан, CORE-биопсию) узлов и кист в молочных железах, образований щитовидной железы, лимфатических узлов, любых новообразований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей.
Профессиональный стаж: с 2004 года.
Образование:
- 2004 г. — ГОУ ВПО Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева
- Сертификат по онкологии № 1177242870377, действителен до 29.12.2025 г.
- Сертификат по ультразвуковой диагностике № 1177242870362, действителен до 03.12.2025 г.
Курсы повышения квалификации:
- 2004-2005 гг. — интернатура по хирургии
- 2005 г. — переподготовка по онкологии в МОНИКИ
- 2008 г. — переподготовка по ультразвуковой диагностике
- 2011 г. — курсы повышения квалификации по онкологии.
Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50
Адрес: улица Логвиненко, корпус 1515, семейный медицинский центр «ЭстеДи» в Зеленограде
Сайт: estedi.ru/mammologiya
Телеграм: t.me/Estedi1515
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ