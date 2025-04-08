Защита родных на контроле: МегаФон представил новую опцию против мошенников 08.04.2025 Реклама ПАО «Мегафон» ИНН:7812014560 erid:2Vtzqw8Ediy

С начала 2025 года абоненты МегаФона получили возможность использовать инновационную опцию «Защита близких», встроенную в голосового ассистента Еву. Система оператора показывает высокую эффективность: большинство мошеннических звонков блокируются автоматически, в 10% случаев срабатывает механизм принудительного разъединения разговора.

Для активации функции достаточно внести номера родных в специальный список через настройки Евы. Родственники подтверждают свое согласие через СМС. При попытке звонка от мошенника система автоматически блокирует соединение или разрывает уже начавшийся разговор, одновременно отправляя уведомление владельцу списка о попытке мошенничества.

Система мгновенно реагирует на звонки с уже известных мошеннических номеров, а также проверяет новые номера в режиме реального времени. Статистика показывает, что злоумышленники часто пытаются обойти защиту, используя до пяти разных номеров. Поэтому, получив сообщение от оператора, рекомендуется немедленно связаться с близким, рассказать о том, что он общался с мошенниками и напомнить основные правила безопасности: при звонке из полиции, от оператора и т. д. нужно завершить разговор и перезвонить в организацию самостоятельно, также не стоит поднимать трубку с неизвестных номеров в мессенджерах, а если вы все же ответили на звонок, нельзя называть собеседнику коды из СМС и совершать любые финансовые операции.

По данным МегаФона, более 65% пользователей функции «Защита близких» — мужчины 31-45 лет. В среднем каждый абонент добавляет в список по два номера родственников.

По словам коммерческого директора МегаФона Дмитрия Рудских телефонное мошенничество является одной из главных проблем в обществе. Специалисты компании ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов, их близких и детей.

МегаФон запустил голосового ассистента Еву в июле 2021 года. Это решение позволяет более 11 миллионам пользователей управлять входящими звонками, эффективно фильтруя спам и нежелательные предложения. Ева+ предлагает премиальные функции персонализации общения и защиты от навязчивых звонков, устанавливая новые стандарты качества обслуживания в телекоммуникационной отрасли.
Реклама
Реклама
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Упавшее дерево перегородило дорогу в Менделеево. Сотрудник ДПС сам распилил его Новости
МегаФон подключил крупнейшую клинику к высокоскоростному интернету Реклама
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
Студия «Гармония тела» приглашает в мир безмятежности Реклама
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Защита родных на контроле: МегаФон представил новую опцию против мошенников Реклама
Почти половина зеленоградских дворников куда-то исчезла прямо в разгар снегопада Новости
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Концерт группы ЛЮБЭ — 27 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Колонна мотоциклистов проедет в субботу по Зеленограду, отмечая открытие сезона Новости
Встреча с космонавтом и выпускником МИЭТа Сергеем Ревиным Афиша
Спрос на купоны в Москве вырос, а на кэшбек — снизился Реклама
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
Новая студия маникюра и педикюра международной сети 4hands — открылась в Голубом Реклама
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
Каршеринг «Яндекс.Драйв» заработал в Зеленограде Новости
Программа «Check-up» в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — частые вопросы и подробные ответы Реклама
Теплую неделю обещают синоптики Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
23 марта зеленоградскому регбийному клубу «Фаворит» исполнилось 5 лет! Реклама
От использования вонючей краски отказались в одном из зеленоградских районов Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Сезон активности клещей наступил — а значит, пора вооружиться знаниями для защиты от них Реклама
«Жилищник» заварил подъезд пятиэтажки с жильцами внутри Новости
Центр фотоники в Зеленограде начнет производство до конца года Новости
Количество жалоб на портал «Наш город» за февраль снизилось более чем в два раза Новости
Водитель въехал в стену «Зеленопарка» Новости
Сбербанк планирует закрыть несколько зеленоградских офисов на реконструкцию Новости
Грязевая парковка обнаружилась между стадионом МИЭТа и рестораном «Дюшес» Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру