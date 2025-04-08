Для активации функции достаточно внести номера родных в специальный список через настройки Евы. Родственники подтверждают свое согласие через СМС. При попытке звонка от мошенника система автоматически блокирует соединение или разрывает уже начавшийся разговор, одновременно отправляя уведомление владельцу списка о попытке мошенничества.

Система мгновенно реагирует на звонки с уже известных мошеннических номеров, а также проверяет новые номера в режиме реального времени. Статистика показывает, что злоумышленники часто пытаются обойти защиту, используя до пяти разных номеров. Поэтому, получив сообщение от оператора, рекомендуется немедленно связаться с близким, рассказать о том, что он общался с мошенниками и напомнить основные правила безопасности: при звонке из полиции, от оператора и т. д. нужно завершить разговор и перезвонить в организацию самостоятельно, также не стоит поднимать трубку с неизвестных номеров в мессенджерах, а если вы все же ответили на звонок, нельзя называть собеседнику коды из СМС и совершать любые финансовые операции.

По данным МегаФона, более 65% пользователей функции «Защита близких» — мужчины 31-45 лет. В среднем каждый абонент добавляет в список по два номера родственников.

По словам коммерческого директора МегаФона Дмитрия Рудских телефонное мошенничество является одной из главных проблем в обществе. Специалисты компании ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов, их близких и детей.

МегаФон запустил голосового ассистента Еву в июле 2021 года. Это решение позволяет более 11 миллионам пользователей управлять входящими звонками, эффективно фильтруя спам и нежелательные предложения. Ева+ предлагает премиальные функции персонализации общения и защиты от навязчивых звонков, устанавливая новые стандарты качества обслуживания в телекоммуникационной отрасли.