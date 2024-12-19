В кафе «KakaVa Mama» изысканная кухня из-под ножа сочетается с авторскими согревающими напитками. В приоритете у заведения баланс пользы и вкуса, а также деликатные методы приготовления.

Для ваших лучших гастрономических впечатлений в «Kakava Mama» собрали команду профессионалов, которые каждый день воплощают смелые идеи.