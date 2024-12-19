Заряжаемся атмосферой праздника и устраиваем самые теплые встречи в кафе «KakaVa Mama» — специальные условия на проведение мероприятий, открыт приём заказов на блюда к новогоднему столу 19.12.2024 Реклама ИП ДАМАРАЦКАЯ Е.В. ИНН:504407262681 erid:2VSb5xAJsFv

В кафе «KakaVa Mama» изысканная кухня из-под ножа сочетается с авторскими согревающими напитками. В приоритете у заведения баланс пользы и вкуса, а также деликатные методы приготовления.

Для ваших лучших гастрономических впечатлений в «Kakava Mama» собрали команду профессионалов, которые каждый день воплощают смелые идеи.

  • Уже сейчас принимаются заказы на блюда к новогоднему столу от шеф-повара.
  • Специальные условия на проведения камерных мероприятий любого формата на самых выгодных условиях.
  • Еще свободно несколько предпраздничных дат!
  • Корпоративы, семейные торжества, встречи по интересам еще никогда не были такими уютными и атмосферными.

«Kakava Mama» влюбляет, заставляет возвращаться вновь и вновь, притягивая и объединяя творческих людей.

С он-лайн меню можно ознакомиться на сайте
https://kakavamama.menuquickresto.ru/

Телеграм: https://t.me/Kakavamama
Вконтакте: https://vk.com/kakavamama

Адрес: ЖК Новый Зеленоград, Рузино, просп. Кутузовский, 1к3

Будни 9:00-21:00
Выходные 10:00-21:00
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