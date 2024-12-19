В кафе «KakaVa Mama» изысканная кухня из-под ножа сочетается с авторскими согревающими напитками. В приоритете у заведения баланс пользы и вкуса, а также деликатные методы приготовления.
Для ваших лучших гастрономических впечатлений в «Kakava Mama» собрали команду профессионалов, которые каждый день воплощают смелые идеи.
- Уже сейчас принимаются заказы на блюда к новогоднему столу от шеф-повара.
- Специальные условия на проведения камерных мероприятий любого формата на самых выгодных условиях.
- Еще свободно несколько предпраздничных дат!
- Корпоративы, семейные торжества, встречи по интересам еще никогда не были такими уютными и атмосферными.
«Kakava Mama» влюбляет, заставляет возвращаться вновь и вновь, притягивая и объединяя творческих людей.
С он-лайн меню можно ознакомиться на сайте
https://kakavamama.menuquickresto.ru/
Телеграм: https://t.me/Kakavamama
Вконтакте: https://vk.com/kakavamama
Адрес: ЖК Новый Зеленоград, Рузино, просп. Кутузовский, 1к3
Будни 9:00-21:00
Выходные 10:00-21:00
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