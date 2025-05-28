Несмотря на нестабильную и прохладную погоду в мае, путешественники как из России, так и из других стран активно приезжают в столицу, чтобы прогуляться по главным туристическим улицам Москвы. С начала месяца количество российских туристов здесь увеличилось на 11%, а иностранных — на 39%. Такие выводы сделал МегаФон на основе обезличенных данных абонентов.

На Арбате, Никольской и других центральных улицах Москвы чаще всего можно встретить гостей из Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Также много российских туристов из Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Среди иностранцев преобладают гости из ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. В пятерку также попали туристы из Турции и Казахстана.

Старейшая улица Москвы Никольская, соединяющая Кремль и Лубянку, остается самой популярной у туристов. На втором месте находится Старый Арбат — первая пешеходная улица России, тесно связанная с творчеством Пушкина, Булгакова и других известных деятелей культуры. Замыкает тройку Столешников переулок, который с начала XXI века стал одной из самых «модных» улиц с бутиками и шоурумами российских и зарубежных брендов.

Чтобы поддержать растущий интерес к столице и сделать прогулки по городу более комфортными, компания «МегаФон» обновила сеть на Старом Арбате. Модернизация затронула базовые станции вдоль всей пешеходной улицы. Благодаря новым технологиям скорость мобильного интернета увеличилась на 19%, достигнув максимального значения в 585 Мбит/с.