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В уютной и чистой студии вас ждет расслабляющая атмосфера, высокий уровень сервиса и дружелюбный мастер, который к тому же имеет образование подолога, а это значит справится даже с самыми сложными ногтями.



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Адрес: Яблоневая аллея, корпус 322А, офис 219 (бизнес-центр «Яблоко»)

Телефон: 8-938-416-99-03