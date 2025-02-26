- Вы испытываете дискомфорт, боли или другие неприятные симптомы?
- Есть деликатные проблемы, о которых не принято говорить вслух?
- Нужна консультация квалифицированного специалиста без очереди?
Логинов Валерий Александрович — врач хирург-проктолог с опытом работы в области общей проктологии и хирургии.
С какими проблемами поможет справиться доктор:
- геморрой (малоинвазивные методики)
- анальные трещины и свищи
- парапроктит и воспалительные заболевания прямой кишки
- полипы, новообразования анального канала и прямой кишки
- анальный зуд
- послеоперационное наблюдение и реабилитация
- хирургия: удаление новообразований мягких тканей туловища и конечностей
- вентральные грыжи.
Врач применяет современные и малоинвазивные методы лечения, помогая пациентам безболезненно и эффективно избавиться от деликатных проблем.
Приём проходит в комфортных условиях, конфиденциальность гарантирована.
Адрес: Андреевка, ул. Жилинская, 27к1
Запись уже открыта:
- по телефону 8-495-255-55-33
- онлайн на сайте nikormed.ru
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