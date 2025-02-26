Вы испытываете дискомфорт, боли или другие неприятные симптомы?

Есть деликатные проблемы, о которых не принято говорить вслух?

Нужна консультация квалифицированного специалиста без очереди?

Логинов Валерий Александрович — врач хирург-проктолог с опытом работы в области общей проктологии и хирургии.



С какими проблемами поможет справиться доктор:

геморрой (малоинвазивные методики)

анальные трещины и свищи

парапроктит и воспалительные заболевания прямой кишки

полипы, новообразования анального канала и прямой кишки

анальный зуд

послеоперационное наблюдение и реабилитация

хирургия: удаление новообразований мягких тканей туловища и конечностей

вентральные грыжи.

Врач применяет современные и малоинвазивные методы лечения, помогая пациентам безболезненно и эффективно избавиться от деликатных проблем.



Приём проходит в комфортных условиях, конфиденциальность гарантирована.



Адрес: Андреевка, ул. Жилинская, 27к1

Запись уже открыта:

по телефону 8-495-255-55-33

онлайн на сайте nikormed.ru

Здоровье — это главное, не откладывайте визит к специалисту



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА