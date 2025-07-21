Вишня — 300 руб/кг — продажа по 3 кг.
Манго — ящик (4кг) — 800 рублей.
Авокадо — 375 руб/кг — продажа по 2 кг.
Абрикос (Армения) — 250 руб/кг — продажа по 3 кг.
Томаты (Дагестан) — 200 руб/кг — продажа по 3 кг.
Фисташки «Калифорния» — 650 руб/0,5 кг
Контакты
Телеграм-канал: http://t.me/mega_prodyct
Приём заказов: http://t.me/adm_mega_prodyct
*Бесплатная доставка до подъезда
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Редкий итальянский ретро-автомобиль выставили на продажу в Солнечногорске. Мы поговорили с его хозяином — у него целая коллекция редких машин Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости