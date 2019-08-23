Заканчивается набор в сентябрьские группы по подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 23.08.2019 Курсы ЕГЭ и ОГЭ Хорошист

Предметы подготовки: Математика, Физика, Русский язык, Обществознание, Физика, Биология, Химия, Английский язык.

Занятия проходят в учебных классах в 3 микрорайоне и в Крюково со стороны нового города.

Группы до 6 человек делятся по уровню.

Евгений Должкевич, репетитор математики, физики и информатики сообщает о том, что перед записью на курсы проводится минипрофориентация. Важно понять, какие предметы ученик сдает, куда собирается поступать, сколько баллов нужно по каждому предмету для поступления на бюджет.

Все преподаватели — профессиональные репетитор с опытом подготовки к ЕГЭ и ОГЭ до 10 лет. Мы сами сдавали ЕГЭ и каждый год проходим аттестацию.

Стоимость курсов зависит от количества предметов. Дополнительная скидка 10% при оплате за весь курс.

В итоге стоимость за каждый предмет от 4900 рублей до 7900 рублей за месяц .
По договору вы сможете получить налоговый вычет.

Занятия проходят раз в неделю по 2 часа (120 минут). Обьясняем все на понятном языке.

Вот пример:

Как запомнить таблицу синусов и косинусов за 1 минуту? Евгений Должкевич
Евгений Должкевич/youtube.com

Все ученики перед началом занятий, в декабре и мае проходят независимую диагностику в зеленоградском МЦКО.

Записаться на курсы можно по телефону 8(499)653-56-71 или Whatsapp 8(925)449-92-82.

Курсы ЕГЭ и ОГЭ Хорошист

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