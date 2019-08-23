Стоимость курсов зависит от количества предметов. Дополнительная скидка 10% при оплате за весь курс.

В итоге стоимость за каждый предмет от 4900 рублей до 7900 рублей за месяц .

По договору вы сможете получить налоговый вычет.

Занятия проходят раз в неделю по 2 часа (120 минут). Обьясняем все на понятном языке.

Вот пример: