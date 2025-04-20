Загородный отель «Тропикана Парк» присоединился к сети «Marins Hotels». Успейте первыми оценить все новинки 20.04.2025 Реклама ООО «ПАРИТЕТ» ИНН:7743942357 erid:2VtzqvbGFUW

Загородный отель «Тропикана Парк» присоединился к сети «Marins Hotels». Успейте первыми оценить все новинки — при бронировании для жителей Зеленограда промокод «ZEL» дарит массаж шейно-воротниковой зоны (до 29.04.2025, предложение ограничено).

«Тропикана Парк»: @tropicanapark
«Marins Hotels»: @marinshotels

Что изменилось? «Всё включено»

Питание:

  • шведский стол с игристым на завтрак и пенным на обед и ужин
  • «московское чаепитие» с ароматным чаем и сладостями
  • уличные гуляния по субботам — напитки и горячие закуски

Бассейн и СПА:

  • безлимитный доступ к бассейну с аквагоркой, саунами и детской зоной
  • хаммам для расслабления

Активности и развлечения:

  • прокат инвентаря, боулинг*, бильярд, настольный теннис
  • спортивные площадки, караоке-вечера*, анимация, мастер-классы
  • игровые консоли для детей и взрослых

Комфорт:

  • Wi-Fi, парковка, камера хранения.

Новые спецпредложения

«Дети бесплатно»:

  • до 4 лет: проживание + питание (завтрак, обед, ужин) — 0 рублей
  • до 12 лет: проживание + завтрак — 0 рублей, обеды и ужины со скидкой 50%

Скидки до 50% в будние дни:

  • бронируйте отдых с воскресенья по четверг — экономия до половины стоимости
  • оплата баллами «Marins Club» — списывайте бонусами до 50% от цены бронирования

Дополнительно для детей:

  • детский бассейн, игровая комната, творческая мастерская, анимация
  • прокат спортинвентаря и «Sony Playstation»

Подробности по телефону: 8-495-120-09-98

Перейти к бронированию: https://marinshotels.ru/tropicanapark
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