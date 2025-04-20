Загородный отель «Тропикана Парк» присоединился к сети «Marins Hotels». Успейте первыми оценить все новинки — при бронировании для жителей Зеленограда промокод «ZEL» дарит массаж шейно-воротниковой зоны (до 29.04.2025, предложение ограничено).
«Тропикана Парк»: @tropicanapark
«Marins Hotels»: @marinshotels
Что изменилось? «Всё включено»
Питание:
- шведский стол с игристым на завтрак и пенным на обед и ужин
- «московское чаепитие» с ароматным чаем и сладостями
- уличные гуляния по субботам — напитки и горячие закуски
Бассейн и СПА:
- безлимитный доступ к бассейну с аквагоркой, саунами и детской зоной
- хаммам для расслабления
Активности и развлечения:
- прокат инвентаря, боулинг*, бильярд, настольный теннис
- спортивные площадки, караоке-вечера*, анимация, мастер-классы
- игровые консоли для детей и взрослых
Комфорт:
- Wi-Fi, парковка, камера хранения.
Новые спецпредложения
- до 4 лет: проживание + питание (завтрак, обед, ужин) — 0 рублей
- до 12 лет: проживание + завтрак — 0 рублей, обеды и ужины со скидкой 50%
Скидки до 50% в будние дни:
- бронируйте отдых с воскресенья по четверг — экономия до половины стоимости
- оплата баллами «Marins Club» — списывайте бонусами до 50% от цены бронирования
Дополнительно для детей:
- детский бассейн, игровая комната, творческая мастерская, анимация
- прокат спортинвентаря и «Sony Playstation»
Подробности по телефону: 8-495-120-09-98
Перейти к бронированию: https://marinshotels.ru/tropicanapark
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости