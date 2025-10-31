Современные комфортабельные коттеджи в комплектации под ключ уже построены и ждут своих владельцев.
Компания предлагает готовые дома на юазе земельных участков, а также обширную базу земель под застройку. По желанию клиента можно возвести любой понравившийся проект — как на наших участках, так и на участке заказчика.
Уникальное расположение буквально в пяти минутах от Зеленограда на берегу Рузинского водохранилища рядом с лесом — идеальное место для загородной жизни практически в черте города.
Записаться на экскурсию можно любым удобным для вас способом.
Земельный участок от 6 соток с построенным на нем домом площадью от 120 кв. м в комплектации под ключ стоимостью от 12 млн руб.
О строительной компании «ДачаЗел»
Компания «ДачаЗел» уже более 20 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.
«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов.
Есть вопросы? Приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корпус 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.
График работы офиса в корпусе 2024 в Зеленограде:
Вторник-суббота 9:00-18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной
8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11
Сайт: dachazel.ru
Все каналы связи: taplink.cc/dachazel1