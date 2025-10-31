О строительной компании «ДачаЗел»

Компания «ДачаЗел» уже более 20 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.

«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов.