Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи 17.12.2025 Реклама ООО «Дента-Оптимал» ИНН:7735109825 erid:2Vtzqw5EEgi

В преддверии Нового года в Зеленограде на базе клиники «Дали» в корпусе 403а открылось новое стоматологическое отделение полного цикла. Это удачный момент, чтобы подарить себе и близким здоровье зубов и красивую улыбку к праздникам. Это новый филиал сети, которая успешно работает на рынке более 20 лет. Центр ориентирован на пациентов всех возрастов.

Ключевые направления работы центра

Клиника «Дали» предлагает полный комплекс стоматологических услуг. Основные направления включают в себя:

  • Комплексную имплантацию и протезирование зубов «под ключ», в том числе по современным протоколам для восстановления всей улыбки.
  • Эстетическую ортопедию: установку виниров, коронок, вкладок для идеальной улыбки.
  • Исправление прикуса без ограничений по возрасту.
  • Комплексное гнатологическое лечение.
  • Лечение под медикаментозным наркозом для пациентов, которые испытывают тревогу.

Кроме того, в клинике доступны терапевтическое лечение кариеса и его осложнений, профессиональная гигиена, детская стоматология и хирургическая помощь.

Опыт и традиции в современном формате

Новый филиал стал логичным развитием сети клиник «Дали», которая начала работу в Зеленограде и Москве два десятилетия назад. Молодые, прогрессивные врачи нового отделения применяют методики, хорошо зарекомендовавшие себя в других филиалах сети. Центр оснащен оборудованием для цифровой 3D-диагностики, что позволяет планировать лечение с высокой точностью.

Специальное предложение к открытию

В честь открытия нового филиала клиника «Дали» делает подарок жителям Зеленограда. При записи на прием в филиал по адресу корпус 403а до 31 декабря 2025 года новым пациентам предоставляется скидка 10% на лечение. Для получения скидки необходимо сообщить промокод «Новый филиал» администратору при записи по телефону или на ресепшене.

Как записаться на прием

Новый филиал клиники «Дали» ждет пациентов, чтобы помочь им встретить праздники с красивой и здоровой улыбкой.
Записаться на прием можно по телефону: 8(495)065-27-42.
Адрес: Зеленоград, корпус 403а.

Подробности на сайте

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01137-77/00341059 от 25.02.2020 г.
