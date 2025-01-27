Приглашаем Вас в салон техники Wunch Wunch Garage, который расположен недалеко от Зеленограда.
- вся линейка техники BRP в наличии: Can-Am, Sea-Doo, Ski-Doo, Lynx
- мотоциклы Honda, Kove, Progasi
- лодочные моторы Honda и HND
- силовая, садовая и снегоуборочная техника Honda и HND
- большой выбор аксессуаров и дополнительного оборудования
- обслуживание и ремонт любой мототехники, снегоходов, гидроциклов
- специально оборудованный фургон для перевозки техники
- любые формы оплаты
- адрес: Истра, с.Дарна, 45/1
- телефон: +7-917-575-99-96
- сайт
- ВК
- вся техника в наличии в телеграм-канале
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