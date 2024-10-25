Детское кафе «Игрушечная» запустили крутую акцию! Теперь каждому, кто забронирует в «Игрушечной» праздник — фотосессию в подарок.

У вас будет возможность не только провести незабываемый праздник, но и сохранить эти моменты в ярких и живых фотографиях.