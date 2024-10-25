Детское кафе «Игрушечная» запустили крутую акцию! Теперь каждому, кто забронирует в «Игрушечной» праздник — фотосессию в подарок.
У вас будет возможность не только провести незабываемый праздник, но и сохранить эти моменты в ярких и живых фотографиях.
Что вы получаете:
- праздник вашей мечты
- профессиональную фотосессию
- незабываемые впечатления для всей семьи.
Количество мест ограничено. Не упустите шанс воспользоваться этой уникальной акцией. Забронируйте ваш праздник прямо сейчас.
Свяжитесь, чтобы узнать подробности и забронировать дату!
Телефон: 8-985-024-77-04
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