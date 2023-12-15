В магазине современных товаров «Интрендс» подготовились! В продаже товары в стиле аниме: кружки, канцелярия, фигурки героев аниме-фильмов. А также товары для творчества: подарочные наборы, скетчбуки, раскраски, стикеры, необычные пазлы, очень много ручек, блокнотов — и не только!



Мягкие игрушки, стильная бижутерия, шопперы, рюкзаки, уютные новогодние носочки, варежки. Товары с новогодней тематикой: кружки, футболки, календари.



А для уюта в вашем доме и новогоднего настроения — новогодний декор: подвески, елочные шары, зимние ароматические диффузоры, свечи.