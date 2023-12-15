Совсем скоро любимый всеми праздник Новый год. Время волшебства и чудес, побалуйте своих детей подарками, которые им понравятся!
В магазине современных товаров «Интрендс» подготовились! В продаже товары в стиле аниме: кружки, канцелярия, фигурки героев аниме-фильмов. А также товары для творчества: подарочные наборы, скетчбуки, раскраски, стикеры, необычные пазлы, очень много ручек, блокнотов — и не только!
Мягкие игрушки, стильная бижутерия, шопперы, рюкзаки, уютные новогодние носочки, варежки. Товары с новогодней тематикой: кружки, футболки, календари.
А для уюта в вашем доме и новогоднего настроения — новогодний декор: подвески, елочные шары, зимние ароматические диффузоры, свечи.
Также в продаже подарочные сертификаты «Интрендс».
А с 22 по 30 декабря в магазине пакуют подарки — с 12.00 до 21.00.
Обязательно приходите, вас очень ждут!
Торопитесь до столпотворения, количество товаров ограничено.
Адрес магазина, наполненного милотой и доброжелательной атмосферой: 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, 33, корпус 1.
График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.