За подарками в «Интрендс»! 15.12.2023 Реклама ИП Петров Е.А., ИНН 773578995285, erid:LatgBeQgz

Совсем скоро любимый всеми праздник Новый год. Время волшебства и чудес, побалуйте своих детей подарками, которые им понравятся!

В магазине современных товаров «Интрендс» подготовились! В продаже товары в стиле аниме: кружки, канцелярия, фигурки героев аниме-фильмов. А также товары для творчества: подарочные наборы, скетчбуки, раскраски, стикеры, необычные пазлы, очень много ручек, блокнотов — и не только!

Мягкие игрушки, стильная бижутерия, шопперы, рюкзаки, уютные новогодние носочки, варежки. Товары с новогодней тематикой: кружки, футболки, календари.

А для уюта в вашем доме и новогоднего настроения — новогодний декор: подвески, елочные шары, зимние ароматические диффузоры, свечи.

Также в продаже подарочные сертификаты «Интрендс».

А с 22 по 30 декабря в магазине пакуют подарки — с 12.00 до 21.00.

Обязательно приходите, вас очень ждут!
Торопитесь до столпотворения, количество товаров ограничено.

Адрес магазина, наполненного милотой и доброжелательной атмосферой: 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, 33, корпус 1.

График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Телеграм

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Автобусный коллапс на Крюковской площади случился в пятницу вечером Новости
За подарками в «Интрендс»! Реклама
Маляры «Жилищника» снова покрасили подъезд вонючей краской — зимой и несмотря на запреты Роспотребнадзора и префектуры Новости
Число пострадавших в ДТП в ноябре резко снизилось по сравнению в прошлыми годами. Разбираем каждую аварию Новости
Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 объявляет сезон UGG Реклама
Где будут принимать врачи поликлиники на Каштановой аллее после её закрытия на ремонт. Полная информация с номерами кабинетов Ответы
Поезда МЦД-3 ночью и рано утром отменят на следующей неделе Новости
Лазерная коррекция зрения в центре офтальмологии «Прозрение». С 1 по 15 января действует новогодняя скидка Реклама
К «Иридиуму» начали делать пристройку для кафе и ресторанов Новости
Ресторан вьетнамской кухни открылся в 16-м микрорайоне Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Подземные переходы после каждого снегопада превращаются в снежную горку. Подогрев ступеней не работает Новости
Когда автобус 28 вернут на прежний маршрут — через улицу Советскую? Ответы
АО «Радиус Автоматика» наращивает объемы производства электротехнической продукции — и открывает новые вакансии Реклама
Изменять автобусные маршруты сразу после открытия остановки на Крюковской эстакаде не будут Новости
В здании вокзала в Крюково выпал снег Новости
Жители Менделеево просят Путина починить отопление и горячую воду Новости
Началась подготовка к переводу части старых зеленоградских домов на закрытую схему горячего водоснабжения. Вот их адреса Новости
Новый авторский интерактивный спектакль «Приёмная Деда Мороза» — 15-30 декабря в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Пять поездов МЦД-3 отменили в утренний час пик из-за плохой погоды. Перерыв составил 50 минут Новости
Почему опаздывают и отменяют поезда на МЦД-3. Объясняет перевозчик Ответы
Шоу-мюзикл Егора Дружинина «Карнавальная ночь» — 25 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
«Несостыковкой» объяснила префектура невывоз мусора из 17-го микрорайона и пообещала наказать виновных. Но снова вышла несостыковочка Новости
На нечищенной после прорыва трубы дороге в Брехово застряла скорая помощь Новости
Подари новогоднюю красоту с «Зелбукет» Реклама
На улице Радио сделают автобусную остановку Новости
Двух человек сбил ночью поезд на станции Крюково. Один из них погиб Новости
Тренажёрный зал «Суперкач» дарит скидку 40% на программу из 36 персональных тренировок — успейте оплатить до 31 декабря Реклама
Платеж за капитальный ремонт вырастет на полтора рубля с квадратного метра Новости
Отопления на новом вокзале в Крюково не было в проекте строительства. В мэрии заявляют, что подождать поезд можно в тепле, хотя единственное теплое место на вокзале — это туалеты Новости
Афиша «Soul Restaurant» — какие мероприятия ждут вас в декабре? Реклама
Лыжные трассы за горбольницей и ЦИЭ готовы. Накатали и другие популярные лыжни Новости
Префект Смирнов пообещал «очистить парковки и внутридворовые проезды». Но, похоже, уже поздно Новости
ЦОДД официально подтвердил продление эксперимента с отменой зеленого мигающего светофора — минимум на месяц Новости
Спектакль «Новогоднее приключение гнома Ворчуна и его друзей» — 16 декабря на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Детская поликлиника и травмпункт в 15-м микрорайоне закрываются на ремонт Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру