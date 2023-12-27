Большой выбор товаров с новогодней тематикой, предметов для школы и творчества, товаров в аниме-стиле, мягких игрушек, стильной бижутерии, а также зимних аксессуаров: уютные новогодние носочки, варежки, комплекты с шапкой и шарфиками — и не только!

А также в магазине новая поставка заморских вкусняшек. Такого там еще не видели! Необычные чипсы с черным сахаром, трюфелем, васаби, палочки со вкусом лаванды, матчи, клюквенного мороженного, большой выбор печенья. Очень много разнообразной азиатской газировки, конфет. И это только малая часть!