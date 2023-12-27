В магазине современных товаров «Интрендс» вы найдете интересный подарок ребенку, подростку и взрослому.
Большой выбор товаров с новогодней тематикой, предметов для школы и творчества, товаров в аниме-стиле, мягких игрушек, стильной бижутерии, а также зимних аксессуаров: уютные новогодние носочки, варежки, комплекты с шапкой и шарфиками — и не только!
А также в магазине новая поставка заморских вкусняшек. Такого там еще не видели! Необычные чипсы с черным сахаром, трюфелем, васаби, палочки со вкусом лаванды, матчи, клюквенного мороженного, большой выбор печенья. Очень много разнообразной азиатской газировки, конфет. И это только малая часть!
Так много всего, что не смогли определиться с выбором — приобретите подарочный сертификат «Интрендс».
До 30 декабря включительно с 12:00 до 21:00 профессиональный флорист стильно упакует ваши подарки или купленные в «Интрендс», украсив хвоей, ягодами, сухоцветами.
Адрес магазина, наполненного милотой и доброжелательной атмосферой: 17 микрорайон, Георгиевский проспект, 33, корпус 1.
Режим работы: ежедневно 9:00-21:00