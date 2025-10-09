3 октября состоялся симпозиум «Молодой зеленоградский предприниматель 2025 — от идеи до своего бизнеса», организованный Московской торгово-промышленной палатой при поддержке префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы. Мероприятие проводилось в рамках комплекса информационно-просветительских мероприятий для молодежи.
Перед симпозиумом для учащихся школ №№ 842, 1194, 2045 имени Героя Российской Федерации Д.А. Разумовского, а также Академии бизнеса и инновационных технологий (АНО ДПО АБИТ) были проведены мастер-классы на темы «Цифровизация предприятий», «Бизнес-лаборатория: как покорить рынок STEM-игрушек?», «Экспериментальный пластик для 3Д принтера», «Нейросеть в стартапе и ИИ». Задача мастер-классов — помощь в развитии у юношей и девушек предпринимательского мышления, а также необходимых знаний и социальных связей для создания собственных инвестиционно привлекательных проектов. В профориентационном проекте приняли участие опытные наставники — представители различных высокотехнологичных сфер экономики города Зеленограда.
Симпозиум открыл заместитель префекта Зеленоградского административного округа города Москвы Андрей Новожилов. «Мы уже не первый год проводим подобные мероприятия — это наш третий цикл. С самого начала мы задумывали одно: как привлечь молодых людей в бизнес, заинтересовать их предпринимательской деятельностью. Так и родилась идея этих встреч, — объяснил он в своей приветственной речи. — В партнёрстве с Московской торгово?промышленной палатой, которая напрямую работает с бизнесом, мы организовали эти мероприятия, чтобы познакомить вас с особенностями ведения бизнеса — не только в Зеленограде, но и в целом в нашей стране». Он подчеркнул важную цель подобных симпозиумов — «привлечь опытных, состоявшихся предпринимателей, чтобы они делились с молодежью практическими знаниями» и выразил надежду, что представленные в ходе симпозиума проекты «станут не просто учебными заданиями, а воплотятся в реальных коммерческих инициативах».
«Для МТПП проведение такого симпозиума — уже добрая традиция. Мы последовательно создаем для молодежи пространство, где можно безопасно пробовать, ошибаться, снова пробовать и в итоге запускать реальные проекты», — отметил, выступая на симпозиуме, президент МТПП Владимир Платонов. Он назвал Зеленоград «столичным полигоном высоких технологий» и подчеркнул, что в 2025 году в программу мероприятия «добавлено больше практики и погружения в технологические ниши Зеленограда в соответствии с реальными запросами бизнеса округа». Далее в своей речи президент МТПП представил участникам симпозиума образовательный проект — Школу предпринимательства «Начни свой бизнес с Москвой» для студентов московских вузов, реализуемый с 2024 года совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы по Гранту Мэра. Владимир Платонов рассказал о целях нынешнего симпозиума, планах Палаты по дальнейшей работе с молодыми предпринимателями, поблагодарил партнеров проводимого мероприятия — МИЭТ, зеленоградские компании, комитеты и институты развития, наставников и экспертов. Он пожелал участникам симпозиума удачи на защите ярких выступлений и возможности практического продолжения своих проектов, напомнив, что «МТПП будет рядом — с методикой, акселерацией, стажировками и сообществом, которое помогает доводить идеи до бизнеса».
В панельной дискуссии «Зеленоградский предприниматель — путь к достижению цели» приняли участие бизнесмены, представившие свои истории успеха.
Заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям и маркетингу ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» Тамила Панаёти выступила на тему «Производство и разработки: что все думают, я делаю на заводе vs что я там делаю на самом деле». Она познакомила слушателей с историей создания и современной деятельностью завода, описав особенности работы в заводской команде. Спикер подробно рассказала о процессах создания и сферах применения выпускаемых на заводе станков, объяснила, как предприятие привлекает к сотрудничеству школьников, абитуриентов и студентов различных учебных заведений.
Генеральный директор Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов (ООО «ЭФЭМИ») Антон Бойков рассказал присутствующим об особенностях производства музыкальных инструментов, разрабатываемых предприятием продуктах (таких как цифро-аналоговый электронный баян, музыкальный синтезатор, аудиовизуальный лазер и т. д.) и оказываемых им услугах.
Директор по науке компании ООО «ИДМ-ПЛЮС» Георгий Прокофьев рассказал об истории компании, которая специализируется на разработке и производстве интегральных микросхем, датчиков и контрольно-измерительных комплексов, ее структуре, направлениях деятельности, ключевых компетенциях, а также представил ее готовую продукцию — интегральные микросхемы, датчики тока, датчики температуры и т. д.
По окончании выступлений участники симпозиума активно задавали спикерам вопросы о создании, запуске и ведении бизнеса, построении карьеры предпринимателя, трудностях и способах их преодоления на этом пути.
Далее юные бизнесмены представили аудитории свои успешные бизнес-проекты.
Действующий мастер и преподаватель по наращиванию ресниц Анастасия Воротникова представила презентацию основанной ею студии LED-наращивания ресниц Vorota Beauty. Она подробно описала процедуры, предлагаемые студией, отзывы клиентов, а также рассказала об условиях обучения.
Тренер по ораторскому искусству Артем Кириенков представил свои курсы ораторского искусства и практикумы, рассказал, кому и чем именно они будут полезны, а также привел отзывы учеников.
О деятельности Исторического клуба в Зеленограде рассказал его основатель и владелец Артем Ковальченко. «Мы объединяем любителей истории, дабы обсудить и понять прошлое», — объяснил он и описал, как проходят организуемые мероприятия.
Следующим мероприятием программы была публичная защита бизнес-проектов, разработанных на мастер-классах.
Команда учащихся школы № 1194 и ООО «Смарт-Системз» (наставник — Анастасия Левченко) представила проект «Цифровизация предприятий». Команда школы № 2045 и ООО «Склад ума» (наставник — Артем Старовойтов) — проект «Бизнес-лаборатория: как покорить рынок STEM-игрушек?». Команда школы № 842 и ООО «РЭК"(наставник — Михаил Шишкин) защитили проект «Экспериментальный пластик для 3Д принтера», студенты Академии бизнеса и инновационных технологий (АНО ДПО АБИТ) под кураторством Павла Сафронова — проект «Нейросеть в стартапе и ИИ».
Жюри из числа представителей власти округа, МТПП и бизнес-коучей симпозиума 2024 года подвело итоги работы команд школьников и студентов и наградило их по номинациям «За лучший креативный бизнес-проект», «За лучшую публичную защиту бизнес-проекта», «За лучший бизнес-проект для Зеленограда», «За лучшую презентацию бизнес-проекта».
Завершая мероприятие, вице-президент МТПП по работе с предпринимательским сообществом Александр Крутов поблагодарил всех его участников. Он отметил, что главным результатом симпозиума стала возможность молодых людей приобщиться к секретам ведения бизнеса, ориентированного на благо своего города и своей страны.
Мероприятие проведено при поддержке префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы