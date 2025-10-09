Заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям и маркетингу ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» Тамила Панаёти выступила на тему «Производство и разработки: что все думают, я делаю на заводе vs что я там делаю на самом деле». Она познакомила слушателей с историей создания и современной деятельностью завода, описав особенности работы в заводской команде. Спикер подробно рассказала о процессах создания и сферах применения выпускаемых на заводе станков, объяснила, как предприятие привлекает к сотрудничеству школьников, абитуриентов и студентов различных учебных заведений.

Генеральный директор Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов (ООО «ЭФЭМИ») Антон Бойков рассказал присутствующим об особенностях производства музыкальных инструментов, разрабатываемых предприятием продуктах (таких как цифро-аналоговый электронный баян, музыкальный синтезатор, аудиовизуальный лазер и т. д.) и оказываемых им услугах.

Директор по науке компании ООО «ИДМ-ПЛЮС» Георгий Прокофьев рассказал об истории компании, которая специализируется на разработке и производстве интегральных микросхем, датчиков и контрольно-измерительных комплексов, ее структуре, направлениях деятельности, ключевых компетенциях, а также представил ее готовую продукцию — интегральные микросхемы, датчики тока, датчики температуры и т. д.