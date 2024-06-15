29-30 июня гостей ждут:
- номера уличных театров, акробатов и танцоров
- выступление кавер-группы и невероятные ритмы DJ-сетов
- а также ресторан, фуд-корт, спа, бани, клубный пляж и другая инфраструктура загородного комплекса.
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