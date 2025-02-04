Хотите ощутить истинное расслабление и омоложение без инъекций? Попробуйте легендарную японскую технику KOBIDO — массаж, который веками использовали императрицы для сохранения молодости.



Эффекты KOBIDO:

восстановление кожного баланса и увлажнения

естественный лифтинг и укрепление лицевых мышц

выведение токсинов и глубокое расслабление

улучшение кровообращения и здоровый оттенок лица

выраженный анти-возрастной эффект

Процедуру проводит косметолог Гостева Ирина — специалист с опытом и чутким подходом.



Запись по телефону: 8-499-731-59-68

Адрес: Зеленоград, корп. 1204

Сайт: Nikor-salon.ru



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