Хотите ощутить истинное расслабление и омоложение без инъекций? Попробуйте легендарную японскую технику KOBIDO — массаж, который веками использовали императрицы для сохранения молодости.
Эффекты KOBIDO:
- восстановление кожного баланса и увлажнения
- естественный лифтинг и укрепление лицевых мышц
- выведение токсинов и глубокое расслабление
- улучшение кровообращения и здоровый оттенок лица
- выраженный анти-возрастной эффект
Процедуру проводит косметолог Гостева Ирина — специалист с опытом и чутким подходом.
Запись по телефону: 8-499-731-59-68
Адрес: Зеленоград, корп. 1204
Сайт: Nikor-salon.ru
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