Японский десерт «Банкейк» — только в CATPUCCINO! 22.06.2026 Реклама ИП ЕВДОКИМОВА Ю.В. ИНН:070302666426 erid:2Vtzqwruk9P

Впервые в Зеленограде — в CATPUCCINO на Савёлкинском проспекте появились модные японские «Банкейки»: нежные десерты, которые готовятся сразу в банках и только из натуральных ингредиентов. Такой формат специально создан для городских жителей, которые ценят удобство и вкус. Десерты можно взять на прогулку в любимые места Зеленограда и не беспокоиться за его сохранность!

В чём преимущества «банкейков»?

• Формат: «банкейки» подаются сразу в баночках, которые надежно закрываются — десерт не потечет, не потеряет форму и останется свежим. Берите с собой на прогулку, в парк, на пикник — наслаждайтесь десертом где угодно.
• Идеальное сочетание: «Банкейки» прекрасно сочетаются как с горячими, так и с холодными напитками.
• Натуральность и вкус: используются только натуральные ингредиенты, никаких искусственных добавок.
• Уникальность и новизна десертов. В Зеленограде такие десерты можно найти в CATPUCCINO!

«Банкейки» представлены в нескольких вкусах и идеально сочетаются с новым авторским летним меню напитков. Обязательно попробуйте фирменные позиции — «Ореховый мур», «Кошачья мята», а также матчу-фреш, Колд Брю(холодного заваривания), Нитро и, конечно же, вкусные смузи, милкшейки и лимонады!

Заходите в CATPUCCINO — откройте для себя новый вкус Зеленограда!

А ещё в кофейню можно приходить со любимым питомцами????

Адрес: Савёлкинский проезд, д. 10 (здание «Универмага»)

Ежедневно с 09:00 до 21:00
Сайт: https://catpuccino.clients.site/
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