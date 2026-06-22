Впервые в Зеленограде — в CATPUCCINO на Савёлкинском проспекте появились модные японские «Банкейки»: нежные десерты, которые готовятся сразу в банках и только из натуральных ингредиентов. Такой формат специально создан для городских жителей, которые ценят удобство и вкус. Десерты можно взять на прогулку в любимые места Зеленограда и не беспокоиться за его сохранность!
В чём преимущества «банкейков»?
• Формат: «банкейки» подаются сразу в баночках, которые надежно закрываются — десерт не потечет, не потеряет форму и останется свежим. Берите с собой на прогулку, в парк, на пикник — наслаждайтесь десертом где угодно.
• Идеальное сочетание: «Банкейки» прекрасно сочетаются как с горячими, так и с холодными напитками.
• Натуральность и вкус: используются только натуральные ингредиенты, никаких искусственных добавок.
• Уникальность и новизна десертов. В Зеленограде такие десерты можно найти в CATPUCCINO!
«Банкейки» представлены в нескольких вкусах и идеально сочетаются с новым авторским летним меню напитков. Обязательно попробуйте фирменные позиции — «Ореховый мур», «Кошачья мята», а также матчу-фреш, Колд Брю(холодного заваривания), Нитро и, конечно же, вкусные смузи, милкшейки и лимонады!
Заходите в CATPUCCINO — откройте для себя новый вкус Зеленограда!
А ещё в кофейню можно приходить со любимым питомцами????
Адрес: Савёлкинский проезд, д. 10 (здание «Универмага»)
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Сайт: https://catpuccino.clients.site/