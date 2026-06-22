В чём преимущества «банкейков»?

• Формат: «банкейки» подаются сразу в баночках, которые надежно закрываются — десерт не потечет, не потеряет форму и останется свежим. Берите с собой на прогулку, в парк, на пикник — наслаждайтесь десертом где угодно.

• Идеальное сочетание: «Банкейки» прекрасно сочетаются как с горячими, так и с холодными напитками.

• Натуральность и вкус: используются только натуральные ингредиенты, никаких искусственных добавок.

• Уникальность и новизна десертов. В Зеленограде такие десерты можно найти в CATPUCCINO!