Аппарат Эндосфера — укрепление мышц, ощущение легкости и видимое устранение целлюлита.

Пилинг PRX-T33 и другие виды (гликолевый, миндальный, салициловый) — для обновления и сияния вашей кожи.

SPA-программы для полного расслабления — массажи, обертывания и многое другое.

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Запись по телефону: 8-499-731-59-68

Адрес: Зеленоград, корпус 1204

Сайт: Nikor-salon.ru

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