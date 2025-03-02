Взрослых и детей приглашают на экскурсию + мастер-класс в настоящую кузницу 02.03.2025 Реклама ИП КУРМАЕВА Л.Р. ИНН:550606065273 erid 2VtzqxKYwSk
На экскурсии будет викторина, где вы узнаете :

  • кто такой кузнец
  • как работает кузница
  • как связаны с этой профессией такие науки как физика, биология, математика и т. д.


Увидите:

  • какими инструментами работают в кузнице
  • как создавать из металла различные фигуры разной формы.


На мастер-классе:


Каждый желающий попробует себя в роли кузнеца и скует сувенир своими руками, который заберет с собой.

В подарок от кузницы:

  • кованые сувениры каждому участнику

Когда:

по субботам с 11.00

Где:

Солнечногорск, Обуховская, 9а

Сколько длится:

1 ч ~1 ч 20 мин

Самостоятельно добраться можно на электричке до станции «Подсолнечная»:

  • от Ленинградского вокзала -время в пути от 45 мин. Стоимость от 154 руб
  • от Зеленограда — время в пути около 14-30 минут, стоимость билета в один конец от 74?
  • от станции «Химки» — время в пути от 30 до 45 минут

Сколько стоит:

  • 1800? / 1 чел.
  • Индивидуально (один человек) — 3000?
  • Группа: до 10 человек. Минимум двое

Записаться можно по номеру

8-977-712-05-99

Сайт

kuznitsa-shika.ru

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