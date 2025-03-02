На экскурсии будет викторина, где вы узнаете :
- кто такой кузнец
- как работает кузница
- как связаны с этой профессией такие науки как физика, биология, математика и т. д.
Увидите:
- какими инструментами работают в кузнице
- как создавать из металла различные фигуры разной формы.
На мастер-классе:
Каждый желающий попробует себя в роли кузнеца и скует сувенир своими руками, который заберет с собой.
В подарок от кузницы:
- кованые сувениры каждому участнику
Когда:
по субботам с 11.00
Где:
Солнечногорск, Обуховская, 9а
Сколько длится:
1 ч ~1 ч 20 мин
Самостоятельно добраться можно на электричке до станции «Подсолнечная»:
- от Ленинградского вокзала -время в пути от 45 мин. Стоимость от 154 руб
- от Зеленограда — время в пути около 14-30 минут, стоимость билета в один конец от 74?
- от станции «Химки» — время в пути от 30 до 45 минут
Сколько стоит:
- 1800? / 1 чел.
- Индивидуально (один человек) — 3000?
- Группа: до 10 человек. Минимум двое
Записаться можно по номеру
8-977-712-05-99
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