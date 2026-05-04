На мастер-классах в «Кузнице Шика» начинающие кузнецы делают кованые сувениры, крючки и обереги. Приходите всей семьей или с друзьями за яркими эмоциями и новым опытом!
Кстати, все гости кузницы получают в подарок кованые сувениры и антуражные фотографии.
В кузне предусмотрены самые разные тарифы — «Сделай свой нож», «Семейный», «Для двоих», «Папа+сын», а также есть общая программа для знакомства с кузней «Экскурсия + мастер-класс», где вы узнаете:
- кто такой кузнец;
- как работает кузнец;
- как связаны с этой профессией такие науки как физика, биология, математика и т. д.
Увидите:
- какими инструментами работают в кузнице;
- как создавать из металла фигуры разной формы.
Когда: по субботам с 11:00
Где: Солнечногорск, Обуховская, 9а
Сколько длится: в зависимости от выбранного тарифа от 1 до 3 часов
Самостоятельно можно добраться электричкой до станции «Подсолнечная»:
- от Ленинградского вокзала -время в пути от 45 минут;
- от Зеленограда — время в пути около 20 минут.
Сколько стоит: от 2000 / 1 чел.
Есть групповые форматы и индивидуальные.
Записаться можно по номеру 8-977-712-05-99 и на сайте.
Идея! Подарочный сертификат на мастер-класс по ковке — это незабываемый подарок и отличная возможность научиться новому ремеслу.
