Взрослых и детей приглашают на экскурсию, мастер-классы и фотосессии в настоящую кузницу

На мастер-классах в «Кузнице Шика» начинающие кузнецы делают кованые сувениры, крючки и обереги. Приходите всей семьей или с друзьями за яркими эмоциями и новым опытом!

Кстати, все гости кузницы получают в подарок кованые сувениры и антуражные фотографии.

В кузне предусмотрены самые разные тарифы — «Сделай свой нож», «Семейный», «Для двоих», «Папа+сын», а также есть общая программа для знакомства с кузней «Экскурсия + мастер-класс», где вы узнаете:

  • кто такой кузнец;
  • как работает кузнец;
  • как связаны с этой профессией такие науки как физика, биология, математика и т. д.

Увидите:

  • какими инструментами работают в кузнице;
  • как создавать из металла фигуры разной формы.

Когда: по субботам с 11:00

Где: Солнечногорск, Обуховская, 9а

Сколько длится: в зависимости от выбранного тарифа от 1 до 3 часов

Самостоятельно можно добраться электричкой до станции «Подсолнечная»:

  • от Ленинградского вокзала -время в пути от 45 минут;
  • от Зеленограда — время в пути около 20 минут.

Сколько стоит: от 2000 / 1 чел.

Есть групповые форматы и индивидуальные.

Записаться можно по номеру 8-977-712-05-99 и на сайте.

Идея! Подарочный сертификат на мастер-класс по ковке — это незабываемый подарок и отличная возможность научиться новому ремеслу.
