Пока одни абитуриенты штурмуют столичные вузы, другие выбирают комфортное обучение в экологически чистом районе рядом с Зеленоградом — в посёлке Менделеево.

Московский областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов приглашает будущих студентов подать документы на 2026 год.

О тонкостях поступления и преимуществах обучения рассказал директор филиала в репортаже телеканала «360».

Направления подготовки:

Реклама и связи с общественностью

Социально-культурная деятельность

История искусств

Конфликтология

Прикладная информатика

Звукорежиссура

Филиал успешно работает более 20 лет, а его выпускники получают диплом государственного образца.

Преимущества обучения:

Современный кампус в экологически чистой зоне

Комфортные условия обучения и проживания

Отсрочка от армии на весь период обучения

Индивидуальные консультации для абитуриентов и родителей

Стоимость обучения — от 85 000 рублей в год

Будущие студенты и их родители могут посетить кампус, познакомиться с инфраструктурой, узнать подробности приёмной кампании и получить ответы на все вопросы напрямую от специалистов приёмной комиссии.

Записаться на индивидуальную встречу и получить консультацию можно по телефонам:

8 (800) 555-11-54

8 (499) 288-25-76

Выбирайте комфортное образование, которое открывает возможности для успешного будущего!



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