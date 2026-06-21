Пока одни абитуриенты штурмуют столичные вузы, другие выбирают комфортное обучение в экологически чистом районе рядом с Зеленоградом — в посёлке Менделеево.
Московский областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов приглашает будущих студентов подать документы на 2026 год.
О тонкостях поступления и преимуществах обучения рассказал директор филиала в репортаже телеканала «360».
Направления подготовки:
- Реклама и связи с общественностью
- Социально-культурная деятельность
- История искусств
- Конфликтология
- Прикладная информатика
- Звукорежиссура
Филиал успешно работает более 20 лет, а его выпускники получают диплом государственного образца.
Преимущества обучения:
- Современный кампус в экологически чистой зоне
- Комфортные условия обучения и проживания
- Отсрочка от армии на весь период обучения
- Индивидуальные консультации для абитуриентов и родителей
- Стоимость обучения — от 85 000 рублей в год
Будущие студенты и их родители могут посетить кампус, познакомиться с инфраструктурой, узнать подробности приёмной кампании и получить ответы на все вопросы напрямую от специалистов приёмной комиссии.
Записаться на индивидуальную встречу и получить консультацию можно по телефонам:
8 (800) 555-11-54
8 (499) 288-25-76
Выбирайте комфортное образование, которое открывает возможности для успешного будущего!
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