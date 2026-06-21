Высшее образование рядом с Зеленоградом: приёмная кампания — 2026 уже открыта 21.06.2026 Реклама МОФ НОУ ВПО «СПбГУП» ИНН:7816002340 erid:2VtzqwBY3nq

Пока одни абитуриенты штурмуют столичные вузы, другие выбирают комфортное обучение в экологически чистом районе рядом с Зеленоградом — в посёлке Менделеево.

Московский областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов приглашает будущих студентов подать документы на 2026 год.

О тонкостях поступления и преимуществах обучения рассказал директор филиала в репортаже телеканала «360».

Направления подготовки:

  • Реклама и связи с общественностью
  • Социально-культурная деятельность
  • История искусств
  • Конфликтология
  • Прикладная информатика
  • Звукорежиссура

Филиал успешно работает более 20 лет, а его выпускники получают диплом государственного образца.

Преимущества обучения:

  • Современный кампус в экологически чистой зоне
  • Комфортные условия обучения и проживания
  • Отсрочка от армии на весь период обучения
  • Индивидуальные консультации для абитуриентов и родителей
  • Стоимость обучения — от 85 000 рублей в год

Будущие студенты и их родители могут посетить кампус, познакомиться с инфраструктурой, узнать подробности приёмной кампании и получить ответы на все вопросы напрямую от специалистов приёмной комиссии.

Записаться на индивидуальную встречу и получить консультацию можно по телефонам:

8 (800) 555-11-54
8 (499) 288-25-76

Выбирайте комфортное образование, которое открывает возможности для успешного будущего!

Сайт: https://msk.gup.ru
Вконтакте: https://vk.com/inisk
Дзен: https://dzen.ru/spbgup
Телеграм: https://t.me/msk_gup
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