Шевченко Ирина Александровна
Врач-невролог высшей категории с опытом работы 30 лет.
Невролог поможет при:
- острой боли в спине и шее
- межпозвоночных грыжах
- головных болях и головокружениях
- мышечных спазмах и зажимах
- психосоматических расстройствах.
Севостьянов Андрей Викторович
Травматолог-ортопед с опытом работы 14 лет.
Травматолог-ортопед поможет при:
- последствиях травм суставов и связок
- хронических заболеваниях (артрозы, артриты, межпозвоночные грыжи)
- подготовке и восстановлении после операций
- ограничении подвижности и боли в суставах.
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