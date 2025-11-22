Ну и, конечно, в техцентре проводятся все виды кузовных работ, ремонт двигателя, диагностика, шиномонтаж, ремонт ходовой части, тормозной системы и т. д.



«Автория» — команда профессионалов, доверьте ремонт им.



Телефон: 8-926-153-38-01

Адрес: Андреевка, Староандреевская улица, 7Г

Как добраться