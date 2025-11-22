Высококачественная покраска автомобиля — в автотехцентре «Автория» 22.11.2025 Реклама ИП Мясников А.Н. ИНН:773574974100 erid:2VtzqumKQem

Высококачественная покраска автомобиля невозможна без профессиональной покрасочной камеры.

В Автотехцентре «Автория» используется покрасочная камера промышленного уровня Nordberg.

  • Четырёх-уровневая система фильтрации и мощные электромоторы обеспечивают максимально чистый воздух в камере, и, как результат, отсутствие дефектов на лакокрасочном покрытии.

  • Система осушения воздуха и современные краскопульты обеспечивают равномерное нанесение краски на поверхность.

  • Дизельная горелка с модулем автоматики гарантирует быстрый нагрев и поддержание постоянной температуры для равномерного высушивания краски и лака.

  • Автомаляр и жестянщик с многолетним опытом работы выполняют покрасочные работы любой сложности в кратчайшие сроки.

Ну и, конечно, в техцентре проводятся все виды кузовных работ, ремонт двигателя, диагностика, шиномонтаж, ремонт ходовой части, тормозной системы и т. д.

«Автория» — команда профессионалов, доверьте ремонт им.

Телефон: 8-926-153-38-01
Адрес: Андреевка, Староандреевская улица, 7Г
Как добраться
