Высококачественная покраска автомобиля невозможна без профессиональной покрасочной камеры.
В Автотехцентре «Автория» используется покрасочная камера промышленного уровня Nordberg.
- Четырёх-уровневая система фильтрации и мощные электромоторы обеспечивают максимально чистый воздух в камере, и, как результат, отсутствие дефектов на лакокрасочном покрытии.
- Система осушения воздуха и современные краскопульты обеспечивают равномерное нанесение краски на поверхность.
- Дизельная горелка с модулем автоматики гарантирует быстрый нагрев и поддержание постоянной температуры для равномерного высушивания краски и лака.
- Автомаляр и жестянщик с многолетним опытом работы выполняют покрасочные работы любой сложности в кратчайшие сроки.
Ну и, конечно, в техцентре проводятся все виды кузовных работ, ремонт двигателя, диагностика, шиномонтаж, ремонт ходовой части, тормозной системы и т. д.
«Автория» — команда профессионалов, доверьте ремонт им.
Телефон: 8-926-153-38-01
Адрес: Андреевка, Староандреевская улица, 7Г
Как добраться
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости