Ведь вышитая своим руками скатерть или настенное полотно могут стать настоящей семейной реликвией и будут хранить теплоту сердца и рук.

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Зеленоград

Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31

Часы работы: пн 11:00—20:00, вт-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 10:00-18:00