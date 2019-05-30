Объявляем июнь месяцем скидок на наборы для вышивания!
Вышивание — это настоящее искусство создавать невероятную красоту, которое существует уже на протяжение многих лет и по сей день популярность его ничуть не угасла.
Ведь вышитая своим руками скатерть или настенное полотно могут стать настоящей семейной реликвией и будут хранить теплоту сердца и рук.
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Зеленоград
Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31
Часы работы: пн 11:00—20:00, вт-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 10:00-18:00
ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8 (499) 762-36-31
Часы работы: пн-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 11:00—18:00.
Москва
Митино (Пряжа). Пятницкое ш., 36/1, 8 (495) 754-67-93
Часы работы с 10:00 до 20:00, без выходных.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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