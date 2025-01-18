Большой банкетный зал комфортно разместит до 50 гостей, и он входит на всё время мероприятия.

Всегда в доступе: чайный уголок, кулер, микроволновка, холодильник для торта, музыкальная колонка, яркие скатерти на столах и много полезных мелочей.

Любая ваша еда или доставка.