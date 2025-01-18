Дети играют — взрослые отдыхают! «Мегазар» приглашает отметить выпускной из школы или детского сада.
Есть комплексные предложения с фиксированной стоимостью, где предусмотрено наполнение развлекательной части, помимо лазертага, на основе отзывов гостей «Мегазара»:
- больше подвижных игр для младших ребят, а для школьников — квесты
- 9 и 11 классам в этом году предлагается новинка — выпускной с игровым шоу «Два дивана»! Это очень весело и атмосферно, вовлекаем в представление даже учителей.
Большой банкетный зал комфортно разместит до 50 гостей, и он входит на всё время мероприятия.
Всегда в доступе: чайный уголок, кулер, микроволновка, холодильник для торта, музыкальная колонка, яркие скатерти на столах и много полезных мелочей.
Любая ваша еда или доставка.
Условия бронирования: фиксируется дата, время и выбранный план праздника. Далее администратор отправит вам подтверждение со всеми деталями. Лучше бронировать заранее удобные даты и время, так как самые популярные уже разлетаются!
Легко организовать — звоните или пишите в WhatsApp / Telegram по номеру: +7 (925) 796-44-47 — администратор с радостью поможет сделать лучший выбор.