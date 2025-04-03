Школа или детский сад — это целая эпоха в жизни ребенка. И прощаться с ней нужно ярко, весело и с волшебной атмосферой!
Креативное агентство «Хамелеон» подготовило для вас идеальные сюжеты праздника:
- захватывающая программа с любимыми героями, интерактивами и веселыми конкурсами
- эмоции и смех — никто не заскучает, ведь аниматоры умеют зажигать
- красивые моменты — продуманная программа и красочный контент
- сюрпризы для выпускников — ведь этот день должен быть особенным
Сделаем выпускной не просто праздником, а незабываемым приключением!
Забронируйте лучшую дату заранее.
Креативное агентство «Хамелеон»:
- сайт
- телефон 8-901-400-45-01
- Москва/Зеленоград
Подписывайтесь на Телеграм и не пропускайте новости.
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
Стаканчики,сделанные с душой — кофейня «Бублик» приглашает в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе Реклама