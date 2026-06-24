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Данная акция действует до 27.06 включительно и распространяется на тех, кто посетит нас впервые.
Адрес: Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, к1841
Места ограничены!
Запись по телефону: +7-926-733-78-80
https://t.me/multistudio_Zelenograd
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