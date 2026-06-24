О студии

— Хорошее место и рейтинг 5.0 на Яндекс картах

— Профессиональные, высококлассные специалисты, любящие свое дело

— Лицензия SMART педикюр 2.0 (самый современный метод обработки)

— Приятный прайс

??— маникюр от 2500р

??— педикюр от 2700р

— Вкуснейший кофе, летнее меню напитков и легкая уютная атмосфера



Данная акция действует до 27.06 включительно и распространяется на тех, кто посетит нас впервые.



Адрес: Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, к1841



Места ограничены!



Запись по телефону: +7-926-733-78-80

https://t.me/multistudio_Zelenograd

https://vk.ru/studiya_manikura_zelenograd

https://max.ru/join/uNAH9mA6VdjMVYFObNaWCYGGpeRDfbmQt-LX_JnfGbI