Выиграй новый iPhone 15 128GB — штурмуем Эльбрус вместе с UpgradeShop 17.07.2024 Peклама ИП Барышников Ю.И. ИHH:890409828018 еrid:2VSb5xX917e

UpgradeShop — эксперты по ремонту техники Apple, но на этом мы не останавливаемся. Мы также любим радовать вас крутыми подарками!

На этот раз команда UpgradeShop поднялась на Эльбрус, чтобы запустить захватывающий розыгрыш новейшего iPhone 15!

Принять участие в конкурсе очень просто:

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Не упустите шанс стать обладателем нового iPhone 15!

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