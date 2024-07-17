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На этот раз команда UpgradeShop поднялась на Эльбрус, чтобы запустить захватывающий розыгрыш новейшего iPhone 15!

Принять участие в конкурсе очень просто:



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Не упустите шанс стать обладателем нового iPhone 15!