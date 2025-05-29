Самый жизнерадостный и важный праздник в году, ведь каждый ребёнок — символ новой жизни!
В программе:
- пенная дискотека
- шоу мыльных пузырей
- запуск воздушных змеев
- мастер-классы
- кукольная сказка
- сладкая вата всем желающим
- мороженое детям от Свитлогорья
Вся программа входит в стоимость входных билетов, а также экскурсии каждый час:
- на Хаски Остров
- ?в Олений парк
- в Пушистую деревню
- в Северную деревню
- кони-пони
Ждём вас с 10 до 19
МО, Дмитровский район, деревня Шихово, д. 100, стр.1
+7-495-255-31-21
Ссылки на соцсети:
ВКонтакте — https://vk.com/parkshihovo
Телеграм — https://t.me/parkshihovo
Сайт — https://shihovopark.ru/
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама