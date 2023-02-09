Выбирайте ткань для весеннего пальто со скидками до 40% — клетка и другие дизайны в сети магазинов «Я Сама» 09.02.2023 Реклама

Осталось еще немного и настанут теплые и солнечные деньки — а пока можно выбирать новую ткань для весеннего пальто. Перед началом сезона сеть магазинов «Я Сама» объявляет грандиозную распродажу пальтовых тканей со скидками до 40%. Акция продлится с 13 по 28 февраля — в коллекции представлены клетка и много других дизайнов.

Кстати, вы знали о том, что клетчатое пальто — это тренд, который не выходит из моды?

Легко дополнить модель пальто можно с помощью фурнитуры: пуговицы, молнии и многое другое. Все зависит только от вашей фантазии.

Товары, участвующие в акции, количество и стоимость со скидкой — уточняйте у продавцов в магазинах и в группах в соцсетях.

Не упустите возможность приобрести товары высокого качества с отличными скидками.

Вас ждут в сети магазинов «Я Сама».

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

Единый аккаунт в соцсетях: @yasamazel — поддержите магазин своей подпиской.

Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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Выбирайте ткань для весеннего пальто со скидками до 40% — клетка и другие дизайны в сети магазинов «Я Сама» Реклама
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