Осталось еще немного и настанут теплые и солнечные деньки — а пока можно выбирать новую ткань для весеннего пальто. Перед началом сезона сеть магазинов «Я Сама» объявляет грандиозную распродажу пальтовых тканей со скидками до 40%. Акция продлится с 13 по 28 февраля — в коллекции представлены клетка и много других дизайнов.
Кстати, вы знали о том, что клетчатое пальто — это тренд, который не выходит из моды?
Легко дополнить модель пальто можно с помощью фурнитуры: пуговицы, молнии и многое другое. Все зависит только от вашей фантазии.
Товары, участвующие в акции, количество и стоимость со скидкой — уточняйте у продавцов в магазинах и в группах в соцсетях.
Не упустите возможность приобрести товары высокого качества с отличными скидками.
Вас ждут в сети магазинов «Я Сама».
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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