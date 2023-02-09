Осталось еще немного и настанут теплые и солнечные деньки — а пока можно выбирать новую ткань для весеннего пальто. Перед началом сезона сеть магазинов «Я Сама» объявляет грандиозную распродажу пальтовых тканей со скидками до 40%. Акция продлится с 13 по 28 февраля — в коллекции представлены клетка и много других дизайнов.