Вокал? Гитара? Фортепиано? Вы сами выбираете любое направление

Через 2 недели кто-то из вас сможет выиграть сертификат на 50.000?, и это можете быть именно вы!



Не верите?

Загляните в их группу ВК прямо сейчас — конкурсный пост закреплён вверху.



Всего пара кликов, и вы в игре!

Имя победителя объявят 22 марта на отчётном концерте школы, а забрать приз можно только лично, так что готовьтесь к настоящему музыкальному празднику!



Переходите по ссылке прямо сейчас.