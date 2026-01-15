Друзья, а вы знали, что в нашем городе есть сайт, где собраны все акции и скидки нашего города?
Шиномонтаж и мойка авто, маникюр и педикюр, рестораны и доставка, акции от салонов красоты, массажных салонов, ультразвуковая чистка зубов, медицинские анализы и многое другое.
Вам необходимо только выбрать нужную акцию и оформить купон! Все быстро и без регистрации! Также на сайте есть бесплатные купоны!
Заходи на «Зелкупон», сэкономишь миллион!!!
Сайт: zelkupon.ru
Подписывайтесь на канал в телеграме, и вы всегда будете в курсе новых акций и скидок нашего города.
Автобусы из Менделеево и Клина теперь будут ехать до метро «Ховрино». На них можно уехать из Зеленограда Новости
Главы управ возобновили открытые обходы территорий, где можно напрямую задать им вопрос и указать на проблему Новости
Стройка новой дороги между улицами Лётчицы Тарасовой и 1 Мая почти перекрыла проход пешеходов Новости
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
В 22-м микрорайоне Зеленограда открылось новое пространство для отдыха — семейная кофейня «Здрасте» Реклама
В «Жилищнике» снова пробуют ИИ — теперь для разбора обращений. Два года назад попытка не удалась Новости
Запрет парковки в сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами вступил в силу Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама