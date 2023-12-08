Развал-схождение

Регулировку колес рекомендуется проводить дважды в год, потому что параметры зимней и летней резины всегда отличаются (высота, ширина, радиус, жесткость) — эти процедуры позволят обеспечить вам уверенность на дороге при неблагоприятных погодных условиях.

Мастер Юрий Васильевич — человек с уникальным опытом настройки спортивных и гражданских автомобилей. В его распоряжении новейшее американское оборудование и огромный, более чем 20-летний опыт работы. В числе его клиентов и автогонщики ралли «Париж-Дакар», и члены клуба BMW.

Слесарные работы любой сложности.

Качественное и своевременное ТО.

Ремонт ДВС, КПП.

На все работы даётся годовая гарантия.

До 20 декабря в автосервисе действует акция на бесплатную диагностику вашего авто, после которой вы сами решите — уйти или остаться.

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