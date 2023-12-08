«VS Performance» — выбирая лучшее! Комплексная проверка автомобиля до 20 декабря — бесплатно 08.12.2023 Реклама ООО «ВСПЕРФОРМАНС», ИНН 7735142124, erid:LatgBgh2Z

В десяти минутах езды от центра Зеленограда уже 10 лет успешно работает на благо автолюбителей и автогонщиков уникальный сервисный центр «VS Performance». «VS Performance» — международная компания, специализирующаяся на мощностном тюнинге и качественном автосервисе.

Здесь работает команда профессионалов, главная задача которых — помочь вам и устранить любые проблемы с автомобилем, даже там, где другие не справились. Рассказываем, какие услуги предлагает Центр тюнинга и обслуживания автомобилей.

Комплексная диагностика

Проводится глобальная диагностика автомобиля по множеству параметров, проверка всех его узлов и систем.

В современном автомобиле причин некорректной работы может быть множество. Поэтому в сервисе используется динамометрический стенд (единственный в Зеленограде) для замера параметров машины под нагрузкой. Это позволяет определить какой именно элемент системы работает некорректно и устранить проблему.

Ремонт электроники

Настройка, ремонт и восстановление любых блоков электроники. Ремонтируют всё-начиная от блока управления двигателем, заканчивая светодиодными системами.

Тюнинг

Перепрограммируют автомобиль индивидуально под ваши нужды, чтобы вождение было максимально комфортным и безопасным.

Осуществляется:

  • увеличение мощности двигателя, скорости отклика на газ
  • оптимизация расхода топлива
  • отключение ECO систем, и многое другое на ваш вкус и цвет.

Развал-схождение

Регулировку колес рекомендуется проводить дважды в год, потому что параметры зимней и летней резины всегда отличаются (высота, ширина, радиус, жесткость) — эти процедуры позволят обеспечить вам уверенность на дороге при неблагоприятных погодных условиях.

Мастер Юрий Васильевич — человек с уникальным опытом настройки спортивных и гражданских автомобилей. В его распоряжении новейшее американское оборудование и огромный, более чем 20-летний опыт работы. В числе его клиентов и автогонщики ралли «Париж-Дакар», и члены клуба BMW.

  • Слесарные работы любой сложности.
  • Качественное и своевременное ТО.
  • Ремонт ДВС, КПП.

На все работы даётся годовая гарантия.

До 20 декабря в автосервисе действует акция на бесплатную диагностику вашего авто, после которой вы сами решите — уйти или остаться.

Приезжайте!

Вакансии

Компания «VS Performance» осуществляет набор квалифицированных специалистов на должности:

  • механик
  • диагност-электрик.

«VS Performance» будут рады в своём дружном коллективе новым людям.

Подробности уточняйте по телефону: 8-916-852-57-91 (Олег).

Контакты

Адрес: Московская область, городской округ Химки, деревня Брехово, Прудная улица, 1.

Телефон: 8-499-110-31-27.

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