В десяти минутах езды от центра Зеленограда уже 10 лет успешно работает на благо автолюбителей и автогонщиков уникальный сервисный центр «VS Performance». «VS Performance» — международная компания, специализирующаяся на мощностном тюнинге и качественном автосервисе.
Здесь работает команда профессионалов, главная задача которых — помочь вам и устранить любые проблемы с автомобилем, даже там, где другие не справились. Рассказываем, какие услуги предлагает Центр тюнинга и обслуживания автомобилей.
Проводится глобальная диагностика автомобиля по множеству параметров, проверка всех его узлов и систем.
В современном автомобиле причин некорректной работы может быть множество. Поэтому в сервисе используется динамометрический стенд (единственный в Зеленограде) для замера параметров машины под нагрузкой. Это позволяет определить какой именно элемент системы работает некорректно и устранить проблему.
Настройка, ремонт и восстановление любых блоков электроники. Ремонтируют всё-начиная от блока управления двигателем, заканчивая светодиодными системами.
Перепрограммируют автомобиль индивидуально под ваши нужды, чтобы вождение было максимально комфортным и безопасным.
Осуществляется:
- увеличение мощности двигателя, скорости отклика на газ
- оптимизация расхода топлива
- отключение ECO систем, и многое другое на ваш вкус и цвет.
Регулировку колес рекомендуется проводить дважды в год, потому что параметры зимней и летней резины всегда отличаются (высота, ширина, радиус, жесткость) — эти процедуры позволят обеспечить вам уверенность на дороге при неблагоприятных погодных условиях.
Мастер Юрий Васильевич — человек с уникальным опытом настройки спортивных и гражданских автомобилей. В его распоряжении новейшее американское оборудование и огромный, более чем 20-летний опыт работы. В числе его клиентов и автогонщики ралли «Париж-Дакар», и члены клуба BMW.
- Слесарные работы любой сложности.
- Качественное и своевременное ТО.
- Ремонт ДВС, КПП.
На все работы даётся годовая гарантия.
До 20 декабря в автосервисе действует акция на бесплатную диагностику вашего авто, после которой вы сами решите — уйти или остаться.
Приезжайте!
Компания «VS Performance» осуществляет набор квалифицированных специалистов на должности:
- механик
- диагност-электрик.
«VS Performance» будут рады в своём дружном коллективе новым людям.
Подробности уточняйте по телефону: 8-916-852-57-91 (Олег).
Адрес: Московская область, городской округ Химки, деревня Брехово, Прудная улица, 1.
Телефон: 8-499-110-31-27.