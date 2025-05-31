Азиатские воки с лапшой и рисом, которые ждали многие гости, теперь доступны для заказа!



А еще у нас самая летняя, самая сочная, самая яркая новинка: ЛИМОНАДЫ С БАБЛ ТИ и напитки с ТАПИОКОЙ!



Мы заботимся о здоровье наших гостей и готовим наши напитки из натуральных основ.

Спешите попробовать!