Кафе корейской кухни в Зеленограде приглашает в гости попробовать самые свежие новинки!
Настоящий летний суп «Кукси» по рецепту настоящих корейских поваров!
Сырный рамён он оооочень сырный
Лапша с морепродуктами «Тямпон»!
Азиатские воки с лапшой и рисом, которые ждали многие гости, теперь доступны для заказа!
А еще у нас самая летняя, самая сочная, самая яркая новинка: ЛИМОНАДЫ С БАБЛ ТИ и напитки с ТАПИОКОЙ!
Мы заботимся о здоровье наших гостей и готовим наши напитки из натуральных основ.
Спешите попробовать!
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Новое меню начнет свое действие с 1 июня с 15:00.
Ждём вас в гости в ТЦ Иридиум (Зеленоград, Крюковская площадь 1).
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