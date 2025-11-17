Автотехцентр Автория приглашает всех на профессиональный шиномонтаж на современном станке супер-автомате нового поколения Nordberg 4633:
- Радиус — не проблема, станок работает с любыми размерами колёс!
- Runflat — не проблема, безмонтажная усиленная система автомат!
- Царапины — не проблема, станок крепит колесо за ступицу, а не за края диска!
Ну и, конечно, в техцентре проводятся все виды кузовных работ, ремонт двигателя, диагностика, покрасочные работы, ремонт ходовой части, тормозной системы и т. д.
«Автория» — команда профессионалов, доверьте ремонт им.
Телефон: 8-926-153-38-01
Адрес: Андреевка, Староандреевская улица, 7 Г
Как добраться — https://yandex.ru/maps/org/avtoriya/1348228986/
