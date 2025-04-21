Дождались!
Все расцветает, поют птицы и так хочется жить!
Жить ярко, дышать полной грудью.
Проживать все Эмоции жизни.
Пришла пора себя украшать.
Мы сняли надоевшие пальто и шапки. На смену пришли легкие, яркие, долгожданные весенние образы.
Пришла пора себя украшать.
Мы сняли надоевшие пальто и шапки. На смену пришли легкие, яркие, долгожданные весенние образы.
Пора их дополнить уникальными украшениями. Образ без аксессуаров-это просто комплект одежды.
Добавляйте себе эмоций через украшения, сумки, яркие детали.
Узнать, что сейчас актуально, научиться носить и сочетать аксессуары и познакомиться с историей и символами украшений можно в канале
https://t.me/emotionsoflife8 и насладитесь уникальной подборкой авторских украшений Европейских и Российских дизайнеров.
Покупая любое украшение из нашей коллекции вы получите в подарок косметичку от Испанского бренда ANEKKE. Акция продлится до 12.05
Канал https://t.me/emotionsoflife8 — место где вы наполнитесь радостью и любовью к себе.
Также вы можете примерить и приобрести украшения в нашем шоуруме, который находится по адресу: г. Зеленоград, к. 322А, бизнес центр Яблоко, центральный вход, 1 этаж. Будни с 9 до 17, в другое время сообщите заранее о своём визите, написав в Телеграм или Директ.