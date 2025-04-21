Также вы можете примерить и приобрести украшения в нашем шоуруме, который находится по адресу: г. Зеленоград, к. 322А, бизнес центр Яблоко, центральный вход, 1 этаж. Будни с 9 до 17, в другое время сообщите заранее о своём визите, написав в Телеграм или Директ.