«Зеленоград.ру» продолжает знакомить читателей с врачами Центра функциональной стоматологии, работающего в 15-м микрорайоне. Это уникальная клиника с передовыми технологиями и особым подходом: с проблемой пациента работает команда врачей. А каждый из них — молодой, продвинутый, внимательный специалист, профи в своём деле. Сегодня мы представляем стоматолога-терапевта Юлию Жигулину. Юлия Олеговна занимается лечением, реставрацией и восстановлением зубов.
— Как вы пришли работать в зеленоградский Центр функциональной диагностики?
— Я увидела вакансию, зашла на сайт Центра, и он мне понравился. Сайт понятный, функциональный, подробный, много информации, есть список докторов, даже с фото. Понимаешь, с кем будешь работать. Я считаю, что хороший сайт — это важно. Сразу формируется мнение о клинике. Затем пришла на собеседование и всё решилось. Я живу в Зеленограде. К слову, у нас работают и врачи, ездящие из Москвы, и их большинство.
— Бывает, что на сайте написано красиво, а на деле всё иначе…
— Не в этом случае. Я работала в разных клиниках и могу сравнивать. Здесь есть всё, что нужно для комфортной работы врача, а значит, и успешного лечения пациентов. Это и оборудование, и материалы. Не пришлось ничего заказывать, всё уже есть — пришла и сразу начала работать.
Например, не в каждом московской стоматологической клинике есть микроскоп. А у нас — в каждом кабинете. Это очень важно, поскольку увеличение в несколько раз (до сорока) необходимо для работы. Глазом иногда невозможно увидеть, допустим, некротизированную (пораженную) область. Микроскоп исключает ошибку, позволяет снизить риск осложнений и в разы улучшает качество лечения. Стоматолог видит все поражённые участки вашего зуба, и при их лечении не травмирует и сохранит здоровые ткани.
Отмечу и уровень ассистентов. Это квалифицированные, опытные специалисты, им не надо ничего объяснять. Не надо ничему учить. Все работают по единым современным протоколам. У меня не было периода адаптации в этой клинике, как это случалось в других.
— С какими проблемами чаще всего приходят пациенты?
— Как и раньше, самое распространенное заболевание — кариес. Остальные — это осложнения кариеса, когда он не выявлен, не вылечен на раннем этапе. Тогда уже процесс доходит до корневых каналов и начинается пульпит, пародонтит.
Кариес возникает по нескольким причинам. Это могут быть и соматические болезни, и вредные привычки. Это быстрая еда, много мягкой пищи — а зубы предназначены всё-таки для того, чтобы грызть, кусать, жевать, и должна быть адекватная жевательная нагрузка. Это и отсутствие профилактики и правильной гигиены.
— А какой должна быть профилактика?
— Регулярные визиты к стоматологу, профессиональная гигиена. Не когда уже болит, а для профилактики, в среднем раз в 6 месяцев. Понимаю, что раньше не было привычки ходить к стоматологу «просто так», да и домашней гигиене не уделялось особого внимания. Люди чаще всего не знают о профилактике или не считают её важной. И обычно годам к 35 приходят уже с несколькими проблемами. Иногда и раньше, иногда это совпадает с беременностью. «Проблем не было, а родила — и зубы посыпались». Это просто совпадение. Конечно, при беременности могут обостриться проблемы, но в случае с зубами — это, как правило, отсутствие профилактики.
— Почему всё-таки у одних людей с детства в зубах образуются дырки, а у других нет? Бывает, человек не особо заботится о гигиене зубов, к стоматологам постоянно не ходит, а зубы нормальные, не жалуется.
— Всё индивидуально — на зубы влияет, например, и состояние желудочно-кишечного тракта, среда полости рта, кислотная или щелочная. И зубы могут быть «нормальные» только с виду. Есть контактный кариес, который не видит глазом даже специалист, а может «увидеть» только микроскоп. Такой кариес идёт вглубь и приближается к нерву (пульпе) зуба.
— Во время беременности можно лечить зубы?
— Можно. Но лучше делать это во втором триместре. Рентгеновские снимки тоже не противопоказаны, поскольку доза облучения крайне мала. Но, повторюсь, важно до беременности прийти к стоматологу, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Хотя бы для собственного спокойствия, потому что беременные женщины обычно беспокоятся, тревожатся за себя и будущего младенца, и это совершенно естественно. Лучше лечиться спокойно.
— Можно ли лечить зубы без сверления?
— Можно. Но только на ранних этапах кариеса, когда он в стадии белого пятна. Есть реминерализирующая терапия — это специальный гель с фтором и кальцием.
— Почему иногда дырочка маленькая, а врач рассверливает пол-зуба?
— Как я уже говорила ранее — маленькая дырочка может скрывать большую кариозную полость внутри зуба. Человек этого не видит. Чтобы у пациента не было никаких сомнений в действиях врача, мы ведем фотопротокол процесса. Фотографируем все этапы лечения, показываем пациенту снимки, чтобы он понимал масштаб проблемы.
— В каких случаях зуб можно спасти от удаления и восстановить?
— Возможность реставрации зависит от степени разрушения зуба. Если разрушено до 30% - можно делать композитную реставрацию, восстановить коронковую часть зуба. Композиты (фотополимеры) послойно наносятся на зуб, стоматолог моделирует зуб и засвечивает его лампой, чтобы паста затвердела. Восстановленные зубы выглядят естественно. Это можно сделать за один визит к врачу.
Если же разрушено больше 30% зуба, то применяются другие способы восстановления — коронки, вкладки, виниры. В зависимости от конкретной ситуации и при отсутствии противопоказаний. Главное, не затягивать с визитом к стоматологу: чем раньше вы придете, тем проще будет восстановить зуб.
— На сайте Центра есть информация о скрининг-программе Diagnocat. Вы используете её в работе?
— Да, это новейшая разработка, и она очень помогает в работе. По сути это искусственный интеллект, анализирующий результаты компьютерной томографии. Программа быстро и с высокой точностью описывает все проблемы, которые имеются в полости рта у пациента. Тем самым исключает возможность ошибки врача. За 5-7 минут мы получаем развернутую и подробную презентацию здоровья полости рта, состояния всей зубочелюстной системы конкретного человека. При этом презентация простая и наглядная. Определенным цветом отмечены проблемные области, детально описано состояние каждого зуба.
— План дальнейшего лечения тоже составляет скрининг-программа?
— Она выдаёт подробнейший анализ и рекомендации. Это очень важный диагностический инструмент, но осмотр пациента специалистом никто, естественно, не отменял. План лечения составляет врач вместе с пациентом на основе данных программы, результатов КТ.
— Можно ли испортить зубы отбеливанием?
— Мы проводим отбеливание по системе Zoom 4. Если это делает грамотный врач, а пациент соблюдает все его рекомендации, то никакого вреда эта процедуры причинить не может. Zoom 4 — это безопасный инновационный метод, такое отбеливание не повреждает эмаль и осветляет зубы до восьми тонов.
Испортить зубы могут всякие домашние методы типа отбеливающих полосок и ламп. Из-за этого случаются ожоги десны, в моей практике были такие случаи. Некоторые используют соду и перекись водорода, это может стереть эмаль.
— Случается ли, что анестезия не действует?
— Чтобы совсем не подействовала — с такими случаями я не сталкивалась. Конечно, есть индивидуальные особенности, но, скорее, важно психологическое состояние пациента. Когда он спокоен, с анестезией проблем нет. Если человеку некомфортно — про «больно» я вообще не говорю, — я никогда не продолжу лечение. Будем ждать полного действия анестетика. Ситуация и слова вроде «потерпите, сейчас подействует» — это исключено.
— Как преодолеть страх или стыд за плохие зубы и пойти к стоматологу?
— Стыдиться и бояться совершенно нечего. Для врача это работа, его не удивишь любыми зубами. Он для того и существует, чтобы решить проблему, а не обсуждать её причины. Вероятно, вам встретился врач, который сказал что-то негативное и эмоциональное? Конечно, после этого хочется встать и уйти. И это будет правильно. На мой взгляд, такое поведение недопустимо, никакого суждения и осуждения в принципе быть не может. Надо сказать, сейчас врачей с подобным поведением я уже не вижу — по крайней мере, вокруг себя. Наоборот, врачи хвалят, поощряют пациента, который переборол себя, пришёл, сделал первый шаг.
— Приходится ли вам учиться параллельно с работой?
— Стоматологи учатся всю жизнь, потому что в нашей области постоянно появляется что-то новое. И потому что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих, и набираться хорошего опыта.
- Учиться обязательно? Или желательно?
— Можно просто работать. Но когда тебя окружают профессионалы, когда ты сам хочешь оставаться профессионалом, грамотным специалистом — надо учиться, знать, что происходит в мировой практике.
— Кстати, о мировой практике. Как вы оцениваете уровень российской стоматологии в целом?
— Очень высоко оцениваю по всем параметрам. В том числе, по оснащенности. Мой однокурсник уехал работать в Германию. Недавно рассказал, что у них коффердам — большая редкость. Это такая латексная салфетка, которую используют для изоляции зуба (или нескольких зубов) при лечении. Она защищает дыхательные пути и полость рта от осколков зубов, остатков пломб, инфекций, обеспечивает чистоту и сухость, позволяет избежать частых полосканий, сплёвываний, смены тампонов. В общем, очень нужная и полезная вещь. Так вот, у нас коффердамы есть в каждом кабинете.
Режим работы:
- с понедельника по субботу — с 9:00 до 21:00
- в воскресенье — с 9:00 до 20:00.
Адрес: Центр функциональной стоматологии расположен в корпусе 1557, помещение 12 (Зеленоград, 15-й микрорайон). Рядом есть общественная парковка. Как добраться: проезд до остановки «Корпус 1557» или до остановки «15-й микрорайон» автобусами № 17, 20.
Сайт: zelcfs.ru, через сайт можно задать вопрос в ватсап или заполнив специальную форму в разделе «Контакты».
Телефоны: 8-495-76-76-746, 8-903-144-99-88
E-mail: info@zelcfs.ru