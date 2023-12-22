О хорошем сайте и микроскопе

— Как вы пришли работать в зеленоградский Центр функциональной диагностики?



— Я увидела вакансию, зашла на сайт Центра, и он мне понравился. Сайт понятный, функциональный, подробный, много информации, есть список докторов, даже с фото. Понимаешь, с кем будешь работать. Я считаю, что хороший сайт — это важно. Сразу формируется мнение о клинике. Затем пришла на собеседование и всё решилось. Я живу в Зеленограде. К слову, у нас работают и врачи, ездящие из Москвы, и их большинство.



— Бывает, что на сайте написано красиво, а на деле всё иначе…

— Не в этом случае. Я работала в разных клиниках и могу сравнивать. Здесь есть всё, что нужно для комфортной работы врача, а значит, и успешного лечения пациентов. Это и оборудование, и материалы. Не пришлось ничего заказывать, всё уже есть — пришла и сразу начала работать.

Например, не в каждом московской стоматологической клинике есть микроскоп. А у нас — в каждом кабинете. Это очень важно, поскольку увеличение в несколько раз (до сорока) необходимо для работы. Глазом иногда невозможно увидеть, допустим, некротизированную (пораженную) область. Микроскоп исключает ошибку, позволяет снизить риск осложнений и в разы улучшает качество лечения. Стоматолог видит все поражённые участки вашего зуба, и при их лечении не травмирует и сохранит здоровые ткани.



Отмечу и уровень ассистентов. Это квалифицированные, опытные специалисты, им не надо ничего объяснять. Не надо ничему учить. Все работают по единым современным протоколам. У меня не было периода адаптации в этой клинике, как это случалось в других.