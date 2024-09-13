Закончил Саратовский государственный медицинский университет. И вот уже на протяжении 10 лет дарит людям здоровые и красивые улыбки! Будет рад помочь и вам.
Ортопедия: все виды коронок, виниры, керамические вкладки/накладки, протезирование на имплантатах, съёмное протезирование.
Хирургия: удаление зубов любой сложности, имплантация, костная пластика, синус лифтинг, мягкотканная пластика.
Контактная информация: 8-985-554-48-78
Эл. почта: Dr.Agaverdiev@yandex.ru
Адрес: Зеленоград, стоматология «Никор», к445, к1004, к1613.
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