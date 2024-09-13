Врач стоматолог-ортопед-хирург-имплантолог Агавердиев Гидаят Ширинович — дарит людям здоровые и красивые улыбки 13.09.2024 Peклама Агавердиев Г. Ш. ИHH:056008486988 еrid:2VSb5xySy2Y

Закончил Саратовский государственный медицинский университет. И вот уже на протяжении 10 лет дарит людям здоровые и красивые улыбки! Будет рад помочь и вам.

Ортопедия: все виды коронок, виниры, керамические вкладки/накладки, протезирование на имплантатах, съёмное протезирование.

Хирургия: удаление зубов любой сложности, имплантация, костная пластика, синус лифтинг, мягкотканная пластика.

Контактная информация: 8-985-554-48-78

Эл. почта: Dr.Agaverdiev@yandex.ru

Адрес: Зеленоград, стоматология «Никор», к445, к1004, к1613.

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