Закончил Саратовский государственный медицинский университет. И вот уже на протяжении 10 лет дарит людям здоровые и красивые улыбки! Будет рад помочь и вам.



Ортопедия: все виды коронок, виниры, керамические вкладки/накладки, протезирование на имплантатах, съёмное протезирование.



Хирургия: удаление зубов любой сложности, имплантация, костная пластика, синус лифтинг, мягкотканная пластика.