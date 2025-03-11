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С какими заболеваниями вы можете обратиться:
- острая боль в спине
- межпозвоночные грыжи
- мышечно-тонические синдромы
- головные боли
- головокружения
- психосоматика
- заболевания вегетососудистой системы
- периферические нейропатии
- тоннельные синдромы
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Адрес: Привокзальная пл., 1, офис 330, этаж 3, проложить маршрут
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