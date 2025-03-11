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С какими заболеваниями вы можете обратиться:

острая боль в спине

межпозвоночные грыжи

мышечно-тонические синдромы

головные боли

головокружения

психосоматика

заболевания вегетососудистой системы

периферические нейропатии

тоннельные синдромы

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Адрес: Привокзальная пл., 1, офис 330, этаж 3, проложить маршрут



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА