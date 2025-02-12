Зачастую стеснение женщин прийти на эндоскопический прием к врачу мужчине является проблемой на пути к тому, чтобы сделать это обследование. В медцентре «ЭстеДи» ведет прием врач-эндоскопист Ива Владимировна Добрушина. Доктор тактично, с пониманием деликатных моментов, готова сделать как комплексное обследование по программе check-up, так и отдельные — такие как например гастроскопия, колоноскопия женщинам.