Зачастую стеснение женщин прийти на эндоскопический прием к врачу мужчине является проблемой на пути к тому, чтобы сделать это обследование. В медцентре «ЭстеДи» ведет прием врач-эндоскопист Ива Владимировна Добрушина. Доктор тактично, с пониманием деликатных моментов, готова сделать как комплексное обследование по программе check-up, так и отдельные — такие как например гастроскопия, колоноскопия женщинам.
Специализация:
- эзофагогастродуоденоскопии (осмотра пищевода, желудка, 12-перстной кишки)
- колоноскопии (осмотра толстой кишки)
- взятия биопсийного материала
- эндоскопической полипэктомии и гемостаза
- удаления инородных тел из желудочно-кишечного тракта и прочее.
Стаж практической работы: 12 лет.
Полное комплексное обследование органов ЖКТ, которое включает в себя:
- эндоскопическое исследование во сне (гастроскопия, колоноскопия)
- измерение кислотности
- тест на хеликобактер пилори
- УЗИ скрининг органов брюшной полости.
Стоимость комплекса гастро/колоноскопии во сне — 15.000 рублей.
Гастроскопия — 4000 рублей
Колоноскопия — 6000 рублей
Стоимость медикаментозного сна — 5000 рублей.
Также вы можете:
- сразу получить консультацию у врача Гастроэнтеролога
- сдать необходимые анализы.
Помощь врача Гастроэнтеролога необходима всегда при следующих симптомах:
- боли и тяжесть в животе
- отрыжка и изжога
- тошнота, рвота
- неприятный запах изо рта, налет на языке
- метеоризм и вздутие живота
- отвращение к ранее любимым блюдам
- частые расстройства стула- диарея и запоры
- кожные высыпания, не связанные с инфекционными заболеваниями.
Вы можете записаться на прием и к другим врачам эндоскопистам Гастроцентра «ЭстеДи»:
- Бондарев Константин Александрович
- Борисов Юрий Анатольевич
- Шестаков Александр Александрович.
Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
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